Entró a robar por los balcones y hasta le pidió agua a una residente: Detienen a adolescente "arañita" en Providencia

13 oct. 2026 - 09:37 hrs.

¿Qué pasó?

Un curioso método para entrar a un edificio quedó al descubierto en Providencia, Región Metropolitana, luego de que Carabineros detuviera a un adolescente de 17 años acusado de entrar a robar a, al menos, dos departamentos.

El joven habría engañado al conserje para acceder al inmueble y luego se habría desplazado por los balcones para ingresar a las viviendas.

Lo llamativo del caso es que, durante uno de los robos, el adolescente se encontró con una residente y sostuvo una conversación con ella. Incluso, según los antecedentes del procedimiento, le habría pedido un vaso de agua antes de salir del departamento por la puerta principal.

¿Cómo operaba el adolescente "arañita"?

De acuerdo con la capitana Jessica González, oficial de ronda de la 19ª Comisaría de Providencia, "el sujeto engañó al conserje del edificio, manifestando ser sobrino de una residente del lugar. Ingresa a lo menos a dos departamentos, sustrayendo distintas especies de los propietarios", explicó.

Una vez dentro, el joven habría llegado al sexto piso y accedido a los departamentos mediante los balcones. "En uno de los inmuebles se encontró con una víctima con la cual interactuó, no la intimidó con ningún tipo de arma, se produjo una conversación y posteriormente sale de ese departamento por la puerta de acceso", detalló la capitana.

La policía indicó que, según los antecedentes recopilados, no habría señales de que el adolescente forzara las puertas de las viviendas.

¿Qué robó y cómo fue detenido?

Entre las especies sustraídas había objetos de menor tamaño, dinero en efectivo y artículos electrónicos. "Distintas especies menores, PlayStation, dinero en efectivo y especies de menor cuantía", precisó González.

La llegada de Carabineros llevó al adolescente a intentar escapar desplazándose por los balcones del edificio. Durante la huida, lanzó dos mochilas que contenían las especies sustraídas, las que fueron recuperadas por el personal policial.

El detenido es un adolescente chileno de 17 años que, según Carabineros, mantiene antecedentes penales, pero no registraba órdenes de detención vigentes.

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