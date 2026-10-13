Adolescente de 15 años permanece grave tras ser baleado durante altercado en Lo Espejo

13 oct. 2026 - 04:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un homicidio frustrado se registró la noche del lunes en la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana, luego de que un menor de edad recibiera un disparo que actualmente lo mantiene grave.

Víctima está grave, pero fuera de riesgo vital

El hecho tuvo lugar en la población Santa Adriana, durante un supuesto altercado que la víctima, de 15 años, tuvo con el agresor, quien no está identificado.

Tras recibir un disparo en la espalda, el adolescente fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Barros Luco, en San Miguel, donde permanece internado en estado grave, aunque fuera de riesgo vital.

El subcomisario Wilson Labra Maldonado confirmó que la Brigada de Homicidios (BH) Sur de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias.

"Lo que tenemos preliminarmente es que la víctima había mantenido un altercado con una persona aún no identificada. Posteriormente, resultó lesionada con este proyectil balístico", señaló el detective.

El menor de edad recibió

PDI trabaja en identificar al agresor

Los investigadores trabajan en el sitio del suceso para reunir evidencia que permita esclarecer cómo ocurrió la agresión.

"Estamos haciendo levantamiento de imagen, evidencia balística que se encontró en el lugar y también evidencia biológica que mantenemos acá en el sector", explicó Labra.

Por ahora, la identidad del presunto agresor se desconoce y las diligencias continúan para establecer su paradero y las circunstancias del ataque.