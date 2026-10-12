Investigan hallazgo de cuerpo de un hombre en la ribera de un río en Mulchén

12 oct. 2026 - 23:45 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) trabaja en determinar la identidad y causa de muerte de un hombre, cuyo cuerpo fue encontrado a la orilla de un río en la comuna de Mulchén, región de Biobío.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el cadáver estaba en la ribera del río Bureo y fue hallado por pescadores a eso del mediodía del lunes.

Investigan identidad del cuerpo

El comisario Sergio Garrido, de la Brigada de Homicidios (BH) Los Ángeles, indicó que, tras la solicitud de fiscalía, personal de la unidad se trasladó de inmediato al lugar.

Al llegar al sitio del suceso, se confirmó "el hallazgo de una persona de sexo masculino, y se procedió con el trabajo científico-técnico".

"Se logró establecer que, alrededor de las 12:00 horas, el cuerpo fue encontrado por pescadores y rescatado por funcionarios de Bomberos", indicó el detective.

Posteriormente, el cadáver fue derivado al Servicio Médico Legal (SML) de Los Ángeles para la necropsia y determinar su identidad.