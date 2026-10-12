Crece preocupación por "La Jauría" de Valparaíso: Sujetos son detenidos y rápidamente quedan en libertad

12 oct. 2026 - 14:46 hrs.

¿Qué pasó?

En Valparaíso, más de 25 personas vinculadas a la denominada 'Jauría', un grupo que comete robos con violencia y sorpresa, han sido detenidas en dos semanas. Sin embargo, solo uno permanece en prisión preventiva, un hombre de 20 años.

La mayoría de los detenidos son menores de edad y han quedado en libertad, lo que ha generado preocupación entre transeúntes y autoridades.

La policía mantiene una base de datos con al menos 75 perfiles relacionados con estos delitos.

Vecinos y comerciantes han participado en detenciones ciudadanas, pero la baja penalidad y la demora en las investigaciones dificultan la aplicación de medidas cautelares.

Al respecto, el capitán Felipe Cárdenas, de la Comisaría Central Valparaíso, señaló al respecto que "estamos en la población, estamos presentes, llevamos a cabo nuestro trabajo, pero una prisión preventiva u otra medida cautelar es tema de otras instituciones".

En tanto, Claudio Uribe, exfiscal, afirmó sobre este caso que "la fiscalía está demorando demasiado el proceso de fiscalización... No podemos pedirle a un juez que tenga privado de libertad a una persona que no ha sido condenada y que es menor de edad".

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