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Con 17 detenidos terminó marcha conmemorativa del "Encuentro de dos Mundos" por el centro de Santiago

¿Qué pasó?

Este lunes 12 de octubre se realizó en Santiago una marcha conmemorativa por el "Encuentro de dos Mundos", que comenzó en el cerro Santa Lucía y avanzó hacia el poniente.

La manifestación transcurrió en gran parte de forma tranquila, pero cerca de las 12:30 horas se registraron incidentes en la calle San Antonio, donde grupos aislados lanzaron objetos contundentes y fuegos artificiales contra Carabineros.

La policía respondió con carros lanzaaguas y bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes.

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Se informó que hasta ahora se registran 17 detenidos. De ellos, 14 corresponden a un programa estratégico de mitigación previo al inicio de la convocatoria.

El tránsito en la Alameda fue suspendido durante la marcha y luego reanudado.

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Las autoridades continúan monitoreando la situación a través de cámaras de seguridad.

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