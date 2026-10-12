Con 17 detenidos terminó marcha conmemorativa del "Encuentro de dos Mundos" por el centro de Santiago

12 oct. 2026 - 14:21 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes 12 de octubre se realizó en Santiago una marcha conmemorativa por el "Encuentro de dos Mundos", que comenzó en el cerro Santa Lucía y avanzó hacia el poniente.

La manifestación transcurrió en gran parte de forma tranquila, pero cerca de las 12:30 horas se registraron incidentes en la calle San Antonio, donde grupos aislados lanzaron objetos contundentes y fuegos artificiales contra Carabineros.

La policía respondió con carros lanzaaguas y bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes.

Se informó que hasta ahora se registran 17 detenidos. De ellos, 14 corresponden a un programa estratégico de mitigación previo al inicio de la convocatoria.

El tránsito en la Alameda fue suspendido durante la marcha y luego reanudado.

Las autoridades continúan monitoreando la situación a través de cámaras de seguridad.

Todo sobre Policial