26 nov. 2026 - 18:58 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este jueves, a las 18:44 horas, un temblor de magnitud preliminar 3.8 se registró en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 55 km al oeste de Los Vilos, en la región de Coquimbo. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 32 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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