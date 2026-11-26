26 nov. 2026 - 18:15 hrs.

¿Qué pasó?

Tras varios días de búsqueda, este jueves se confirmó el hallazgo sin vida de Cristopher Espejo, joven que permanecía desaparecido en la comuna de Paihuano, en la Región de Coquimbo.

El cuerpo fue encontrado durante esta jornada por familiares y, posteriormente, equipos de emergencia concurrieron al lugar para realizar las labores de recuperación. La información fue confirmada preliminarmente por Carabineros.

El capitán Marcelo Muñoz, de la Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Paihuano, entregó detalles del procedimiento y señaló que fueron alertados cerca de las 15:00 horas sobre el hallazgo.

Bomberos recuperó el cuerpo en la ribera del río

En conversación sobre el procedimiento, Marcelo Muñoz explicó que Bomberos movilizó dos unidades hasta el lugar para colaborar con la recuperación del cuerpo.

"El día de hoy fuimos avisados alrededor de las 15 horas de que vecinos habrían encontrado el cuerpo del joven extraviado estos días. Se concurrió al lugar con dos unidades, procediendo a la recuperación del cuerpo en la ribera del río y ahora estamos esperando las instrucciones de Fiscalía para hacer el procedimiento de rigor", detalló el capitán.

Por su parte, el teniente coronel José Ramírez Galdames, subprefecto de los servicios de la Prefectura de Coquimbo, informó que el hallazgo había sido corroborado preliminarmente con los familiares del joven.

Fiscalía deberá esclarecer las circunstancias de su muerte

Tras el hallazgo, las diligencias quedaron sujetas a las instrucciones del Ministerio Público, que deberá determinar qué unidad especializada estará a cargo de los peritajes correspondientes.

Hasta ahora, no se han informado las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento de Cristopher Espejo ni qué pudo haber provocado su muerte.

Cabe recordar que durante los días de búsqueda Carabineros desplegó rastreos en quebradas y distintos sectores de la comuna. El martes 24 de noviembre, la institución había informado que ampliaría las líneas investigativas y que el río no era considerado, en ese momento, como la principal zona de búsqueda.

Con el hallazgo del cuerpo, la investigación entra en una nueva etapa, en la que se deberá establecer científicamente su identidad y esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.