26 nov. 2026 - 12:05 hrs.

¿Qué pasó?

El Juzgado de Garantía de Villa Alemana dictaminó este jueves la prisión preventiva para el hombre de 24 años acusado de asesinar a su expareja para posteriormente violar a la madre de la víctima.

El juez decretó la máxima cautelar argumentando que su libertad constituye un riesgo para la seguridad de la sociedad, y existe un peligro de fuga. Además, dictó un plazo de 180 días para la investigación.

Cabe destacar que el hombre mantenía una prohibición de acercamiento respecto de la mujer fallecida, tras una denuncia previa por violencia intrafamiliar.

Investigan presunto femicidio

Según los antecedentes que se dieron a conocer en la audiencia, el hombre asfixió a su expareja, de 31 años, al interior del departamento donde ella vivía, ubicado en calle Rafael Fabres.

Tras darle muerte, se mantuvo junto al cuerpo dentro del domicilio durante dos días, esperando a que llegara su exsuegra, a quien atacó con un arma blanca, la golpeó y agredió sexualmente.

Posteriormente, el acusado huyó del lugar y se mantuvo prófugo por varias horas, pero luego regresó al sitio del suceso. Vecinos, al notar su presencia, hicieron la denuncia a la policía, siendo detenido.

Se encontraron evidencias clave

Al término de la audiencia, el fiscal Osvaldo Basso Cerda, explicó que al imputado se le formalizó por un total de seis delitos.

Respecto de su expareja, se le acusa de femicidio íntimo consumado, con diversas agravantes, y desacato, señaló la autoridad.

En cuanto a su exsuegra, se le imputan cuatro delitos: femicidio frustrado, amenazas, filmación sin consentimiento y violación.

"Dentro de las evidencias que logró recabar la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, se halló el carnet de identidad del imputado en el sitio del suceso", complementó el fiscal.

También se encontró el teléfono celular de una de las víctimas, "donde se hallan videos en los que se puede acreditar uno de los hechos que afectaron a la exsuegra".

"Además, el día de ayer (miércoles) él dejó una carta manuscrita confesando el hecho de haber matado a su expareja y que también quería matar a la madre de ella", agregó el persecutor.

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