26 nov. 2026 - 11:32 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) detectó importantes barreras en el mercado de la fertilización asistida en Chile, entre ellas, falta de información, altos costos y dispersión normativa.

El organismo realizó un estudio exploratorio que incluyó a 19 clínicas especializadas en fertilización asistida y medicina reproductiva, monitoreadas desde 2024.

Falta de transparencia

Uno de los principales problemas identificados fue la falta de transparencia en los precios. La mayoría de los centros no publica tarifas fijas en sus sitios web.

Según explican las clínicas, los presupuestos se calculan luego de una evaluación y diagnóstico médico de cada paciente.

Altos valores

Los valores referenciales muestran que una fecundación in vitro puede costar entre $1.850.000 y $6 millones por ciclo.

En tanto, la congelación de óvulos alcanza entre $1.950.000 y $4 millones, mientras que la inseminación intrauterina puede costar desde $150 mil hasta $1,5 millones.

A estos montos se suman otros gastos, como medicamentos y estimulación hormonal, cuyos valores pueden llegar a los $2 millones.

Dispersión de las normas

El Sernac también informó que desde 2020 ha recibido 32 reclamos relacionados con este mercado. El 56,25% corresponde a aseguradoras, isapres y clínicas.

El estudio advirtió que la dispersión de las normas dificulta que los consumidores conozcan sus derechos y accedan a información clara y oportuna.

Además, el organismo elaboró un informe sobre las experiencias de usuarios y usuarias, con el objetivo de visibilizar las dificultades que enfrentan durante los tratamientos y promover decisiones informadas.

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