26 nov. 2026 - 11:16 hrs.

La representante de Chile en el Miss Universo 2026, Dominga López, contó el desagradable momento que pasó durante la etapa final del concurso internacional: le cambiaron el maquillaje sin haberlo pedido y la quemaron con una plancha para el pelo.

La modelo, que alcanzó el Top 12 del certamen planetario, igualando el desempeño logrado anteriormente por Emilia Dides (2024) e Inna Moll (2025), relató lo ocurrido en una transmisión en vivo de Instagram, entregando detalles sobre la cadena de dificultades que enfrentó antes de su salida al escenario.

"Les dije que no me cambien nada": el problema con el maquillaje y la quemadura

De acuerdo con su testimonio, durante todo el concurso ella misma se había encargado de su rostro, limitando la intervención de los estilistas locales solo a correcciones menores; sin embargo, antes de la definición, todo cambió tras sentarse en la silla de retoque para alisar su pelo: "Yo llegué maquillada y me senté en la silla de retoque para que me plancharan el pelo y ver si había que hacer un retoque, pero les dije que no me cambien nada".

Según explicó, el cansancio acumulado y la falta de sus lentes ópticos le impidieron notar a tiempo lo que ocurría frente al espejo: "Yo estaba con mucho sueño y yo soy ciega, así que no me veía en el espejo. Dejé que la maquilladora hiciera lo que tenía que hacer y me hicieron otro maquillaje que no me funcionaba nada".

Por este resultado, la jefa del equipo de maquillaje ordenó retirar todo el producto para empezar desde cero, deshaciendo el trabajo que la chilena había preparado desde las 4:00 de la madrugada, instante en que además sufrió un accidente con una plancha para el pelo que le dejó una marca en la piel: "Cuando me estaban maquillando, se les cayó la plancha arriba de mi hombro y me quemaron. Yo decía 'basta, no más'".

Un sangrado en plena competencia y teorías en redes

Los problemas no terminaron ahí, porque al avanzar al Top 30 y prepararse para el desfile en traje de baño, sufrió un nuevo imprevisto al cambiarse los accesorios: "Cuando pasé al Top 30 y tenía que hacer traje de baño, me saco mis aros y me sangraban las orejas", detallando que la hemorragia tardó en detenerse.

Aunque la propia periodista abordó las anécdotas con humor y descartó que existiera mala intención por parte del equipo técnico del certamen, el fragmento con su testimonio, compartido por cuentas especializadas, reavivó las sospechas de un posible sabotaje entre los seguidores del concurso en redes sociales.