26 nov. 2026 - 11:22 hrs.

¿Qué pasó?

Como parte del "Plan 30/30" de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), en abril de 2025 comenzó la operación comercial del Tren Llanquihue-Puerto Montt, un servicio piloto que, debido a su éxito, prontamente se convertirá en un servicio regular.

Tran Llanquihue-Puerto Montt será un servicio regular

A principios de este mes, el Gobierno Regional de Los Lagos, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, los municipios de Llanquihue, Puerto Varas y Puerto Montt, además de EFE, firmaron el principio de acuerdo que considera una inversión de $25 mil millones para modernizar y dar regularidad al servicio.

Actualmente, el servicio cuenta con cuatro paradas: La Paloma (Puerto Montt), Alerce, Puerto Varas y Llanquihue, pero gracias a este proyecto que se ejecutaría entre 2027 y 2030, se agregarían otras cinco detenciones en Llanquihue Sur, Puerto Varas Centro, Puerto Varas Sur, Alerce Norte y La Vara.

EFE informó que el proyecto también considera dos nuevos trenes "de última tecnología", el mejoramiento del taller de mantenimiento, un sistema de cobro electrónico con torniquetes y la automatización de 12 cruces vehiculares.

La implementación del Tren Llanquihue-Puerto Montt significó una revolución en el transporte de la zona, ya que permitió reducir los tiempos de viaje a tan solo 40 minutos en el recorrido completo. Además, el servicio considera la integración con buses RED para llegar hasta el centro de Puerto Montt.

Pero esta regularidad en el servicio no es la única novedad, ya que, tras firmar la "alianza estratégica", el gobernador regional, Alejandro Santana (RN), solicitó evaluar una futura extensión del recorrido hasta Osorno, la segunda ciudad más grande de la región de Los Lagos.

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