26 nov. 2026 - 08:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave accidente de tránsito terminó con un motociclista fallecido la mañana de este jueves en la Ruta 5, a la altura de la comuna de Conchalí, Región Metropolitana.

De acuerdo a Carabineros, el hecho se produjo a eso de las 06:35 horas en el kilómetro 7 de la carretera, en la pista en dirección norte.

Motociclista falleció en el lugar

Según los primeros antecedentes, el motociclista conducía por la primera pista de circulación cuando, por motivos que se investigan, colisionó por alcance con la parte posterior de un bus RED.

Producto del impacto, el conductor salió eyectado hasta la tercera pista de circulación, falleciendo en el lugar. Posteriormente, llegó personal de la SIAT de Carabineros para las primeras diligencias.

La motocicleta era conducida por un hombre adulto, ecuatoriano, sin antecedentes policiales y con situación migratoria regular.

El bus, en tanto, era conducido por un hombre de 60 años, chileno y sin antecedentes. También contaba con toda su documentación al día. Actualmente, se encuentra en calidad de detenido.

Corte de la Ruta 5 en dirección norte

De momento, existe un corte total de la Ruta 5 en el sector donde ocurrió el siniestro,próximo a salida Zapadores. El flujo ha sido desviado a vía local. Se hizo un llamado a considerar tiempo extra en el desplazamiento.