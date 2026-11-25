25 nov. 2026 - 22:20 hrs.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, se dirigió al país a través de una cadena nacional, instancia en la que abordó dos de los principales hitos de su agenda: la Ley de Sala Cuna Universal y el Presupuesto 2027.

En su discurso, el Mandatario destacó la aprobación de la iniciativa que busca ampliar el acceso a sala cuna, asegurando que pone fin a una diferencia que, según señaló, se mantuvo durante más de un siglo en Chile. Además, agradeció a los parlamentarios de distintas bancadas que respaldaron el proyecto y mencionó a las administraciones anteriores de Sebastián Piñera y Gabriel Boric.

Junto con ello, defendió las prioridades de gasto del próximo presupuesto, apuntando a seguridad, obras públicas, reconstrucción, vivienda y empleo. También entregó un mensaje a su gabinete, al que llamó a difundir y acelerar las medidas comprometidas por el Gobierno.

Kast destaca aprobación de la Ley de Sala Cuna Universal

Al comenzar su intervención, el Presidente sostuvo que existen días que un país recuerda por mucho tiempo y vinculó ese momento con la aprobación de la Ley de Sala Cuna Universal y el Presupuesto 2027.

“Detrás de todo esto hay familias, historias. Es por ello que trabajamos sin descanso”, afirmó, antes de agradecer a los chilenos por la confianza depositada en su administración y a senadores y diputados de distintas bancadas.

Sobre la iniciativa, Kast recordó que durante más de 100 años el acceso a sala cuna estuvo condicionado en Chile, lo que, a su juicio, dejó a miles de mujeres sin esa posibilidad.

“A todas ellas les quiero decir: esa diferencia se terminó. Desde ahora el derecho a la sala cuna no dependerá del tamaño de la empresa”, expresó.

El Mandatario también sostuvo que este avance no corresponde exclusivamente a un gobierno y reconoció el aporte de las administraciones anteriores, además del trabajo de ministros y parlamentarios.

“Los chilenos sabemos que juntos somos mejores”, agregó.

Seguridad, obras públicas y reconstrucción: las prioridades del Presupuesto 2027

En otro momento de su discurso, Kast planteó que un presupuesto va más allá de las cifras, ya que refleja las prioridades de un Gobierno: “Decidimos poner lo urgente en su gente”, señaló, al enumerar áreas en las que, según indicó, se concentrarán los recursos del próximo año.

Entre ellas mencionó el desarrollo de obras públicas en todas las regiones, el apoyo para levantar las zonas afectadas por los incendios y el desempleo, además de medidas en materia de seguridad.

En ese ámbito, sostuvo que buscarán contar con más Carabineros en los barrios, fortalecer a la Policía de Investigaciones (PDI) y mejorar el resguardo de las fronteras.

También aseguró que los beneficios garantizados por ley no serán modificados y afirmó que su administración buscará utilizar de mejor manera los recursos públicos: “Ningún beneficio que la ley garantice se toca. Vamos a gastar bien y vamos a gastar mejor, para que los recursos de todos lleguen a donde corresponden, y nunca gastar lo que no se tiene”, manifestó.

Kast llama a su gabinete a difundir y acelerar las medidas

El Presidente también se refirió a los compromisos de su administración y sostuvo que una medida no puede generar cambios si las personas no conocen su existencia.

En ese contexto, recordó que el próximo 11 de marzo se cumplirá un año desde el inicio de su Gobierno y aseguró que en esa fecha rendirán cuentas a la ciudadanía.

Asimismo, afirmó que entregó un mandato claro a su gabinete, con dos tareas principales: difundir y acelerar.

Respecto de la primera, enumeró resultados que atribuyó a la gestión de su administración en materia de seguridad, señalando que han disminuido los homicidios, robos, secuestros y violaciones. También mencionó las expulsiones y salidas voluntarias de personas del país, los avances del plan habitacional y las medidas para generar más empleo.

Entre los compromisos que destacó se encuentran las rebajas del TAG, de las cuentas de electricidad y la eliminación del pago de contribuciones para mayores de 65 años a partir de enero del próximo año: “Lo vamos a repetir cuantas veces sea necesario”, sostuvo.

La segunda tarea, en tanto, apunta a acelerar la implementación de las iniciativas. Para ello, llamó a ministros, subsecretarios y funcionarios públicos a redoblar sus esfuerzos para que las medidas lleguen a las familias.

Finalmente, el Mandatario dirigió un mensaje a los hogares del país: “A cada familia le quiero decir: no están solos”, señalando que el Gobierno continuará acelerando las acciones para mejorar las condiciones de vida de los chilenos.