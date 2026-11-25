25 nov. 2026 - 15:03 hrs.

¿Qué pasó?

La Cámara de Diputados aprobó por 113 votos a favor, 9 en contra y 9 abstenciones el informe de comisión mixta sobre el Presupuesto 2027 y lo despachó al Senado para concluir su trámite en el Congreso Nacional este mismo miércoles.

La propuesta permitió la restitución de los dineros en todas las partidas en que se concitó discrepancias, más la incorporación de algunas mejoras en aspectos claves defendidos por los distintos sectores políticos. Con esto, se consolida un Presupuesto 2027 con $105,8 billones, en moneda local, más US$6.297 millones, en moneda extranjera.

Los acuerdos de la mixta pasan por reponer los dineros para asignaciones a los expresidentes. Sin embargo, se traspasa su articulado desde la partida del Congreso Nacional a la Secretaría General de la Presidencia, con el objeto de que la Contraloría pueda fiscalizar la ejecución de dichos recursos.

La Partida de Interior restituyó sus fondos, mientras que, en Educación, a la reintegración de dineros se sumó un compromiso para incrementar en hasta 40 mil las horas docentes para el conjunto de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

Adicionalmente, se deberán garantizar los cupos y recursos necesarios para el otorgamiento de la bonificación por retiro voluntario, de modo que permita cubrir las 43 mil horas docentes restantes del ajuste de dotación del conjunto de los SLEP.

En Justicia, se repusieron los montos para los sitios de memoria, en tanto que, en Agricultura, se restituyeron los dineros de la partida más un suplemento de $10 mil millones para el Indap, que se destinarían para incrementar los recursos del Prodesal y programas de riego. En la misma línea, en Deportes se incorporaron los recursos del Instituto Nacional del Deporte, con un suplemento para el programa Crecer en Movimiento.

También se reintegraron los montos del Sence, en la partida de Trabajo; los dineros para Cultura; y para seguridad municipal, en la partida de Seguridad Pública. Y, en Salud, se incorporaron dineros para financiar el programa de Hospital Digital. Otras enmiendas apuntaron a las carteras de Minería, Vivienda, Segpres, Medio Ambiente, Mujer y Ciencia.

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