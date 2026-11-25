25 nov. 2026 - 14:25 hrs.

¿Qué pasó?

Hasta ahora, se sabía mucho sobre cuánto pagamos a través de medios digitales, pero poco sobre cuánto confiamos al hacerlo. ¿Qué tan seguros nos sentimos al entregar nuestros datos o utilizar nuevas tecnologías para completar una compra?

Esa es la pregunta que busca responder el primer Índice de Confianza en Pagos Digitales de Rapyd. En esta medición, Chile obtuvo 74,0 puntos sobre un máximo de 100.

El indicador evaluó 19 atributos distribuidos en cinco dimensiones: experiencia de pago, seguridad, nuevas alternativas de pago, inteligencia artificial y transacciones internacionales.

¿Qué valoran los chilenos al pagar por internet?

La claridad del monto final es la principal prioridad para el 25% de los encuestados. Le siguen la confirmación instantánea de la transacción (21%) y la rapidez del proceso (18%).

En cuanto a la seguridad, el 27% destacó la protección de sus datos personales y financieros. Además, el 73% manifestó mucha confianza en los mecanismos de autenticación de pagos.

“Los consumidores tienen claro qué necesitan para confiar: saber cuánto van a pagar, que sus datos estén protegidos y que la operación se complete correctamente”, señaló Juan Martín Escobar, Head of Latam Business Development de Rapyd.

Billeteras digitales generan más confianza que las criptomonedas

En una escala de 1 a 10, las billeteras digitales alcanzaron una evaluación promedio de 8,0 puntos. En cambio, Bitcoin obtuvo 6,0; Ethereum y las stablecoins, 5,8; y otras criptomonedas, 5,4 puntos.

Respecto de las compras internacionales, el 52% de los participantes dijo sentirse muy seguro al pagar en comercios extranjeros.

Inteligencia artificial: los usuarios prefieren mantener el control

El estudio también midió la disposición de los consumidores a delegar tareas de pago en agentes de inteligencia artificial. Los resultados muestran que la confianza depende del nivel de autonomía que se entregue a estas herramientas.

Un 44% manifestó mucha confianza en un asistente que compara vendedores y recomienda opciones según el precio y las condiciones de pago. La cifra baja al 38% cuando la IA prepara una transacción que debe ser aprobada por el usuario.

La mayor resistencia aparece cuando el sistema puede ejecutar pagos sin solicitar autorización en cada operación: el 50% dijo sentirse muy incómodo ante esa posibilidad y solo el 26% manifestó comodidad.

“Para la industria, el desafío no es solo desarrollar agentes capaces de realizar más tareas, sino garantizar que las personas entiendan qué están autorizando, qué decisiones delegan y cómo conservan el control sobre sus pagos”, planteó Will Nejo, vicepresidente de Transformación de Rapyd.