Hospital Clínico de la Universidad de Chile sufre falla en sus sistemas y suspende agendamiento de horas médicas
¿Qué pasó?
Una afectación en sus sistemas institucionales dejó temporalmente sin servicio los canales de agendamiento de consultas médicas del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.
La falla en el Hospital Clínica de la Universidad de Chile
La situación impide que los pacientes puedan solicitar horas a través de la página web del recinto o de su Centro de Contactos. Así lo informó el establecimiento mediante un comunicado dirigido a sus usuarios.
“Esta situación afecta tanto a nuestra página web como a nuestro Centro de Contactos, por lo que, por el momento, no es posible realizar agendamientos a través de estas vías”, precisó la institución.Ir a la siguiente nota
¿Cuándo se restablecerá el agendamiento de horas médicas?
Desde la Dirección General del hospital señalaron que los equipos trabajan para recuperar el funcionamiento de los servicios y lamentaron los inconvenientes que la situación pueda ocasionar a los pacientes.
Sin embargo, el comunicado no especificó qué provocó la afectación ni entregó un plazo para la normalización de los canales de atención.
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