Spoofing de email: cómo reconocer los correos que suplantan a empresas para cometer fraudes

13 nov. 2026 - 15:36 hrs.

Recibir un correo electrónico que aparentemente proviene de un banco, una empresa o una institución conocida no siempre significa que sea legítimo. Detrás de mensajes que parecen habituales puede esconderse una técnica utilizada por ciberdelincuentes para engañar a los usuarios y obtener información confidencial.

Se trata del spoofing de email, una modalidad que consiste en falsificar los datos del remitente para hacer creer que un mensaje fue enviado por una organización de confianza. Esta práctica suele utilizarse en campañas de phishing, fraudes financieros, robo de contraseñas y distribución de programas maliciosos.

La compañía de ciberseguridad ESET advierte que esta técnica continúa siendo una de las herramientas utilizadas por los atacantes. Su sofisticación también ha aumentado con la inteligencia artificial, que permite elaborar mensajes personalizados y reproducir la identidad visual y el estilo de comunicación de empresas legítimas.

"Los avances de la inteligencia artificial han facilitado la creación de campañas de phishing más sofisticadas", explica Mario Micucci, investigador de seguridad informática de la compañía. Según el especialista, esto hace que los engaños sean cada vez más difíciles de identificar.

¿Cómo reconocer la amenaza?

Una de las particularidades del spoofing es que no necesariamente requiere vulnerar una cuenta de correo. Los delincuentes pueden modificar el encabezado que muestra el remitente y utilizar una dirección falsa, aunque el mensaje haya sido enviado desde un servidor completamente diferente.

Para reconocer estas amenazas, una primera recomendación es revisar la autenticidad del mensaje. En Gmail se puede seleccionar la opción "Mostrar original", disponible en el menú de tres puntos. En Outlook, es posible consultar los encabezados desde Archivo y Propiedades.

Entre las señales de alerta están los resultados fallidos de SPF, DKIM o DMARC, protocolos que permiten comprobar la autenticidad de los correos. También conviene observar direcciones de respuesta diferentes, remitentes desconocidos y enlaces o archivos adjuntos sospechosos.

Para las empresas, existen mecanismos adicionales de protección. La configuración de SPF, DKIM y DMARC ayuda a evitar que terceros utilicen sus dominios para enviar mensajes fraudulentos. También se recomienda implementar filtros de correo, detectar dominios similares y analizar los archivos recibidos.

Sin embargo, la tecnología no reemplaza la prevención. Micucci recalca que la concientización de trabajadores y usuarios es fundamental para reconocer intentos de suplantación y evitar entregar información sensible ante solicitudes sospechosas.

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