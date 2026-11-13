Tras caída de ventas en mercado chino: Mercedes-Benz analiza el cierre de fábricas en Alemania

13 nov. 2026 - 14:57 hrs.

Mercedes-Benz, el gigante alemán del automóvil, anunció este jueves 12 de noviembre que suspenderá todas las inversiones en sus plantas de Alemania y que examina el cierre de fábricas, ante el estancamiento de las negociaciones con los sindicatos sobre recortes de costos. La firma enfrenta una caída de sus beneficios debido al desplome de sus ventas en el mercado chino.

A raíz de ello, el fabricante de Stuttgart negocia con los representantes del personal nuevas medidas de ahorro con el fin de recuperar competitividad. "Ahora nos vemos obligados a estudiar cuidadosamente qué plantas alemanas deberíamos cerrar si no conseguimos modificar la estructura de nuestros costos", declaró Michael Schiebe, miembro del directorio, en una entrevista divulgada en la intranet de la compañía.

"Fabricaremos entonces los próximos modelos exclusivamente en el extranjero", añadió. El dirigente anunció además la paralización de toda nueva inversión en las plantas alemanas del grupo mientras no haya ningún acuerdo que permita reducir los costos. Según Schiebe, las decisiones sobre la próxima generación de vehículos deben tomarse desde ahora, lo que aumenta la presión sobre las negociaciones salariales en curso con los sindicatos.

Estructuras de costos que impiden invertir

Uno de los sindicatos, IG Metall, reclama un aumento del 5%, lo que Britta Seeger, encargada de recursos humanos y miembro del consejo de administración, considera "totalmente excesivo". Schiebe, por su parte, dijo que el consejo tomó la decisión por unanimidad de suspender nuevas inversiones en las plantas alemanas, debido a que las "estructuras de costos actuales no nos permiten invertir en Alemania".

Mercedes-Benz prevé un aumento del tiempo de trabajo sin compensación salarial y cuestiona la semana de 35 horas, una conquista histórica de la industria metalúrgica de la que depende el sector del automóvil en Alemania. "Son temas incómodos", reconoció Seeger, pero según ella es "la única manera de preservar el empleo en Alemania". A su juicio, la empresa debe analizar qué fábricas pueden seguir operando dentro del país europeo, porque "lo que más queremos es evitar cierres".