Veterano de guerra salvó a toda una ciudad alemana en 1945: Su hija descubrió la heroica historia décadas después

12 nov. 2026 - 16:09 hrs.

¿Qué pasó?

Un hallazgo entre documentos familiares permitió reconstruir una historia que permaneció desconocida durante décadas. Un veterano estadounidense de la Segunda Guerra Mundial evitó que un pueblo alemán fuera destruido en abril de 1945, una decisión que recién recibió reconocimiento después de su muerte.

La historia salió a la luz gracias a su hija, Jennifer Calvert, quien descubrió los antecedentes mientras revisaba los documentos personales de su padre, el doctor Wallace Early, fallecido en 2014, consignó People.

Aunque sabía que su padre había participado en la guerra, nunca había conocido los detalles de aquella acción que permitió salvar a los habitantes de Unterweissach, localidad que posteriormente se unió a otros municipios para formar la actual ciudad de Weissach im Tal.

El descubrimiento que hizo después de la muerte de su padre

Calvert sabía desde pequeña que Early había combatido durante la Segunda Guerra Mundial, pero él casi nunca hablaba de sus experiencias.

"Lo percibían como un deber", recuerda su hija. "Era algo que debían hacer por su país, y era muy raro que, una vez que regresaban y se readaptaban, hablaran de ello".

La situación cambió después de su fallecimiento. Mientras revisaba sus pertenencias, Jennifer encontró documentos relacionados con Unterweissach y una carta de agradecimiento enviada en abril de 1945 por el alcalde de Weissach im Tal al comandante de la unidad de su padre, el mayor William S. Preston Jr.

Entre esos antecedentes también había un artículo escrito por Elfriede Eitel, una mujer alemana que emigró a Estados Unidos después de la guerra y que relató cómo los soldados de la Compañía L del 397.º Regimiento de Infantería habían salvado el pueblo de sus abuelos.

La orden que evitó la destrucción del pueblo

De acuerdo con los documentos que encontró Calvert, los soldados estadounidenses llegaron a Unterweissach después de avanzar por una colina. En ese momento, la guerra estaba cerca de terminar y las tropas aliadas habían encontrado numerosas localidades incendiadas durante su avance.

Sin embargo, la belleza del lugar hizo que los militares se detuvieran a reconsiderar lo que iban a hacer.

"En ese momento de la guerra, sabían que estaban ganando. Los alemanes habían incendiado la mayoría de las ciudades por las que pasaban. Los aliados habían hecho lo mismo en varios lugares, pero este pueblo era tan hermoso que hizo que los hombres se detuvieran a reflexionar", relató Jennifer.

Con la artillería preparada para responder ante cualquier presencia de soldados alemanes, los estadounidenses escucharon una orden que cambiaría el destino de la localidad: "Alto el fuego. Este es un valle hermoso".

La decisión fue tomada por Early, quien era el siguiente oficial de mayor rango en ese momento. El mayor Preston no se encontraba en el lugar porque había salido a buscar provisiones.

AARP

El reconocimiento llegó casi 50 años después

Aunque la comunidad alemana había expresado su agradecimiento, Wallace Early no recibió el reconocimiento correspondiente durante décadas.

En 1993, Preston recibió los antecedentes enviados por Eitel y decidió reconstruir el papel que había tenido el padre de Jennifer en aquella jornada. Consideró que el agradecimiento debía estar dirigido a Early, por lo que le envió un sobre con los documentos.

"Sabiendo que mi padre era el oficial S3, [Preston] sintió que el agradecimiento de la comunidad debía ir dirigido a mi padre, así que metió todos los documentos en un sobre y se los envió por correo", contó Calvert. "Ese era el sobre que encontré aquel día tan afortunado".

Desde entonces, Jennifer quiso viajar hasta Alemania para contarle al alcalde actual que el hombre responsable de aquella decisión era su padre.

Viajó a Alemania para conocer el lugar que salvó su padre

El sueño se concretó en septiembre, cuando Jennifer y su esposo, David, viajaron a Alemania y Francia gracias al programa Wish of a Lifetime de AARP, iniciativa que busca cumplir los deseos de adultos mayores.

Durante la visita, los habitantes de Weissach im Tal los llevaron hasta la cima de la colina desde donde Early había contemplado el pueblo antes de ordenar que no dispararan.

Para Jennifer, conocer ese lugar y recibir el agradecimiento de sus habitantes fue una experiencia inolvidable.

"Para mí, fue el viaje de mi vida estar donde estuvo mi padre, ver lo que él vivió y, ochenta años después, recibir el agradecimiento de su hija por lo que él y otros hombres hicieron", señaló.

Jennifer también recordó otras muestras de generosidad de su padre. Entre ellas, el pago anónimo de la matrícula universitaria de una paciente que había quedado paralizada tras un accidente automovilístico y cuya familia no podía costear sus estudios debido a los gastos médicos.

Además, cuando ella tenía ocho años, presenció cómo su padre corrió a auxiliar a las víctimas de un automóvil que había chocado contra un camión que transportaba gasolina y explotó frente a ellos.

"Corrió hacia el coche y empezó a sacar los cuerpos", recordó sobre aquella experiencia.

Para Calvert, esos episodios reflejan la personalidad de un hombre que siempre buscó ayudar a los demás, incluso sin esperar reconocimiento.