Anuncian nueva fecha de postulación al Subsidio Eléctrico: Revisa cuándo comienza la sexta convocatoria

12 nov. 2026 - 16:15 hrs.

El Ministerio de Energía anunció la fecha en que comenzará la sexta convocatoria del Subsidio Eléctrico, beneficio estatal que permite a los hogares que cumplen determinados requisitos acceder a un descuento en sus cuentas de electricidad.

De esta forma, nuevamente las familias de menores ingresos del país podrán optar a rebajas mensuales de las cuentas de luz durante el primer semestre de 2027.

¿Desde cuándo se puede postular al Subsidio Eléctrico?

A través de sus redes sociales, la cartera informó que el nuevo proceso de postulación estará disponible a partir del lunes 7 de diciembre.

"¡Prepárate para la sexta convocatoria del Subsidio Eléctrico!", publicó el Ministerio, recordando que el beneficio está dirigido a hogares del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), entre otros grupos que pueden acceder a esta ayuda.

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¿Cuáles son los requisitos para postular al Subsidio Eléctrico?

Para solicitar el beneficio, se debe cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años.

Ser cliente (arrendatario o propietario) de una empresa o cooperativa concesionaria de distribución de electricidad y encontrarse al día en el pago de las cuentas de electricidad .

. Pertenecer al tramo del 40% de mayor vulnerabilidad, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Si una persona que integra tu hogar se encuentra en el Registro de Pacientes Electrodependientes y pertenece al RSH, podrás solicitar el beneficio independiente de tu tramo de calificación socioeconómica.

Al momento de asignar el beneficio, se dará prioridad a los hogares con personas electrodependientes. También tendrán preferencia aquellos que pertenezcan al tramo del 0% al 40% del RSH y donde vivan personas sujetas de cuidado, niños, niñas y adolescentes, personas cuidadoras o adultos mayores.

¿Cómo postular a la sexta convocatoria del Subsidio Eléctrico?

Una vez que se abra el proceso, las personas podrán realizar la solicitud en el sitio web www.subsidioelectrico.cl, seleccionando el botón "Solicita el Subsidio Eléctrico aquí".

También puedes postular de forma presencial en las oficinas de ChileAtiende.

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