La forma correcta de lavar una camisa según Marcelo Marocchino: Estos son sus consejos

12 nov. 2026 - 17:00 hrs.

El modelo y empresario italiano Marcelo Marocchino compartió una serie de recomendaciones para lavar correctamente una camisa, poniendo especial atención en aquellas partes de la prenda donde suele acumularse más suciedad, como el cuello y los puños.

El exintegrante de reality shows, quien llegó a Chile hace 14 años tras participar en un casting televisivo y desarrolló una carrera ligada al modelaje, la televisión y los negocios, explicó paso a paso cómo realiza este proceso.

El truco para limpiar el cuello y los puños

Uno de los primeros consejos de Marocchino es dejar la camisa en remojo durante la noche anterior al lavado, utilizando jabón Popeye.

"Primero en la noche anterior, dejar en agua con Popeye, tienes que usar Popeye", explicó.

El italiano también hizo hincapié en las zonas que requieren mayor atención: "Cuello, tras cuello, puño, que es la parte más que se pone oscura, que son la más difícil. Entonces lo dejas ahí en agua".

Al día siguiente, la prenda ya puede introducirse en la lavadora. Sin embargo, Marocchino advirtió que hay que tener cuidado con la intensidad del centrifugado y evitar la secadora.

"El día después ya lo puede poner en la lavadora, pero qué importante, la centrífuga no tiene que ser muy fuerte porque si no va a ser un desastre y no ponerla en secadora, por favor", señaló.

Respecto de la temperatura, recomendó utilizar 30 grados y recordó un consejo que aprendió de su madre.

"Y la temperatura, treinta grados. Treinta grados, como dice mi mamá, es buenísima temperatura", comentó.

Cómo secar la camisa después del lavado

Finalmente, Marocchino explicó que, una vez terminado el lavado, lo recomendable es sacar la camisa y dejarla secando colgada.

"Entonces después la sacas, la cuelgas, que se seque en un colgador podría ser. Para la camisa, colgador", concluyó.