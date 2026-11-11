Correos de Chile busca trabajadores: Revisa las ofertas disponibles y cómo postular

11 nov. 2026 - 16:00 hrs.

La empresa estatal Correos de Chile mantiene abiertas diversas ofertas laborales para sumar trabajadores en áreas operativas y de gestión, además de cupos destinados a estudiantes que buscan realizar su práctica profesional.

Las vacantes disponibles abarcan funciones en la Región Metropolitana y lugares de la zona centro-norte y centro-sur del país, bajo la modalidad de trabajo presencial en jornadas diurnas de lunes a sábado, según el cargo.

¿Cuáles son los puestos de trabajo disponibles en Correos de Chile?

A través de las publicaciones vigentes en la plataforma Laborum, la firma logística cuenta con los siguientes cargos para postular:

Cartero en Salamanca : La empresa necesita contratar carteros “a la brevedad” para trabajar de lunes a sábado en horario diurno en la comuna de Salamanca, región de Coquimbo.

: La empresa necesita contratar carteros “a la brevedad” para trabajar de lunes a sábado en horario diurno en la comuna de Salamanca, región de Coquimbo. Cartero en Curicó : Buscan carteros para cumplir labores distribuidas de lunes a sábado en la ciudad de Curicó, región del Maule.

: Buscan carteros para cumplir labores distribuidas de lunes a sábado en la ciudad de Curicó, región del Maule. Ejecutivo de Cobranza : Oportunidad laboral presencial en Santiago (Región Metropolitana) para ejecutar y apoyar las funciones del área de Facturación, Crédito y Cobranza.

: Oportunidad laboral presencial en Santiago (Región Metropolitana) para ejecutar y apoyar las funciones del área de Facturación, Crédito y Cobranza. Práctica Profesional de Administración Pública: Puesto presencial en Santiago con múltiples vacantes disponibles, orientado a estudiantes en curso de las carreras de Administración Pública o Ingeniería en Administración.

¿Cómo postular a las vacantes de Correos de Chile?

Las personas interesadas en alguna de estas oportunidades pueden revisar las publicaciones disponibles en el perfil de Correos de Chile en Laborum (pincha aquí).

Para postular, las personas interesadas deben ingresar al perfil oficial de Empresa de Correos de Chile en la plataforma, seleccionar el aviso de su interés para revisar los requisitos específicos e iniciar sesión para enviar su CV actualizado.