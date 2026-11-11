No hay acuerdo: Camioneros seguirán en paro tras sostener primeras conversaciones con biministro Alvarado

11 nov. 2026 - 13:07 hrs.

¿Qué pasó?

A pesar de valorar la disposición de diálogo del Gobierno y sostener una reunión inicial, la Confederación de Camioneros Centro-Sur confirmó este miércoles que el paro nacional de transportistas se mantiene de forma indefinida hasta lograr un acuerdo.

Freddy Martínez, presidente del gremio, calificó las conversaciones iniciales con las autoridades del Ministerio del Interior, encabezado por el biministro Claudio Alvarado, como un diálogo con buen pie, aunque enfatizó que aún restan puntos clave por resolver.

¿Qué dijo Martínez tras la reunión?

"La movilización se mantiene hasta que logremos un acuerdo total. Estamos con algunos avances en materia de sostener la estabilidad del combustible", indicó Freddy Martínez, presidente de la Confederación de Camioneros Centro-Sur.

Además, manifestó que "el tono de la reunión fue muy técnico, realista, muy honesto de ambas partes. Les puedo decir que hay un primer inicio bastante auspicioso".

El dirigente recalcó que la postura de los transportistas responde a la compleja situación económica que enfrenta el sector de carga por las continuas alzas operativas y del diésel.

El gremio busca pactar mecanismos para amortiguar los incrementos y asegurar la estabilidad del combustible por un periodo prolongado.

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