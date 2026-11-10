Paro de camioneros: ¿Qué tanto peligra el abastecimiento en el país si se prolonga la movilización?

10 nov. 2026 - 21:45 hrs.

¿Qué pasó?

Mientras continúa el paro de camioneros por el sostenido alza de los combustibles, crece la preocupación por los efectos que podría generar una paralización prolongada en la cadena de distribución y el eventual abastecimiento de productos esenciales.

"Obviamente va a haber desabastecimiento"

Sebastián Herrera, transportista independiente y que se sumó a la movilización, reconoce que el paro podría provocar problemas en la distribución. "Obviamente va a haber desabastecimiento" si el conflicto se prolonga, señaló.

En la misma línea, Camilo Cornejo, también transportista independiente, sostuvo que una paralización breve puede tener consecuencias. "Uno o dos días que se paralice el transporte, le afecta al tiro al país", afirmó.

"Esto es un daño muy grande"

En Lo Valledor, el principal mercado mayorista del país, el abastecimiento se mantiene por ahora con normalidad, aunque existe preocupación por lo que pueda ocurrir si continúa el conflicto.

Joaquín Hermosilla, de la comercializadora Hervas, descartó por el momento un escenario crítico, pero sí apuntó a posibles retrasos. "Lo que podría haber es quizás atraso en la llegada de ciertos productos", indicó.

Una evaluación distinta realizó Gonzalo Bravo, administrador de Lo Valledor, quien advirtió sobre las consecuencias de la paralización. "De continuar, sí o sí va a haber un desabastecimiento", aseguró.

Según Bravo, se podría generar una "pérdida tremenda tanto para comerciantes como para productores. Esto es un daño muy grande, pero también es comprensible que ellos, para ser escuchados, estén haciendo esto".

Distribución de combustibles

El impacto también podría extenderse a la distribución de combustibles, que depende del transporte para trasladar los productos desde las plantas de almacenamiento hasta las estaciones de servicio.

Desde el servicentro ¡GO! de Ñuñoa, su administrador, José Soto, indicó que actualmente cuentan con suministro, aunque alertó que "si este paro se prolonga por varios días, podría ser un riesgo, efectivamente, que se produzca un desabastecimiento temporal".

En el sector agrícola, Juan Pablo Matte, secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura, advirtió que este escenario "podría traer una situación muy complicada en la cosecha, los procesos y despacho de las frutas a los puertos".

Por su parte, Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, manifestó su preocupación por los efectos de las paralizaciones en el rubro exportador. "Estamos cansados de ser monedas de cambio de los problemas que tiene el país".

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