Gremio de buses interurbanos por alza de combustibles: "Si no tenemos una respuesta del Gobierno, las empresas van a quebrar"

10 nov. 2026 - 20:40 hrs.

¿Qué pasó?

La vocera del gremio de buses interurbanos, María Fernanda Valdés, abordó la reunión que los transportistas sostuvieron con el Gobierno este martes, instancia en la que no se logró alcanzar un acuerdo y que mantiene la paralización por tiempo indefinido.

"Me fui con una sensación amarga"

En conversación con Meganoticias, Valdés manifestó su descontento tras el encuentro con las autoridades: "Me fui con una sensación amarga, de que no tuvimos respuesta", expresó.

La representante cuestionó que los funcionarios de Gobierno que participaron en la reunión no tuvieran atribuciones para resolver sus demandas. Según indicó, les dijeron que debían esperar.

"¿Qué tenemos que hacer para recibir una respuesta del Gobierno?", planteó, agregando que han solicitado reuniones de lobby que no han sido respondidas.

"Si vamos a seguir esperando, lo vamos a hacer en la carretera"

La dirigenta precisó que las exigencias del sector consideran tres puntos: "el alza del combustible, el peaje y el TAG".

Entre las solicitudes, mencionó también la suspensión del impuesto específico a los combustibles. Sin embargo, aseguró que la respuesta fue que debían esperar.

Valdés afirmó que han recibido muestras de apoyo ciudadano durante las movilizaciones. "Creo que ustedes han sido testigos de cómo la ciudadanía nos está apoyando tanto presencialmente como por redes sociales", expresó.

Sobre la continuidad de las protestas, advirtió que podrían intensificar las medidas. "Si vamos a seguir esperando, vamos a seguir esperando en la carretera, vamos a tener que cortar las vías", sostuvo.

"Si no tenemos una respuesta del Gobierno, las empresas van a quebrar"

Finalmente, aseguró que la situación económica mantiene en riesgo la continuidad de las empresas del rubro: "¿Miedo a qué más podemos tener? Si nuestra fuente de trabajo se va a ir a la quiebra. El desempleo va a aumentar".

"Nunca nos habíamos sumado a una paralización de este tipo, somos personas de trabajo, somos gente que solo sabe trabajar, no hacemos nada más. Si estamos en esta instancia, como punto de explote, es debido a que vamos a quebrar", insistió.

"Si no tenemos una respuesta del Gobierno, las empresas interurbanas van a quebrar. Todos estamos en la misma instancia, en el mismo peligro, en la misma necesidad", concluyó.

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