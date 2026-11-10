Gobierno mantendrá negociaciones con camioneros pero advierte por cortes de rutas: "Estamos preparados para restaurar el orden"

10 nov. 2026 - 19:10 hrs.

¿Qué pasó?

El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, se refirió a la continuidad del paro de camioneros por alza de los combustibles, luego de que el Ejecutivo y los gremios de transportistas no alcanzaran un acuerdo durante la tarde de este martes.

"Desde marzo que hemos tenido mesas periódicas"

La autoridad señaló que el Gobierno mantiene desplegados a sus representantes en las regiones donde se han registrado movilizaciones, en coordinación con los dirigentes y Carabineros.

"Están en contacto con todos los dirigentes que corresponden, hay carabineros desplegados en todos los lugares de mayor confluencia de camiones", indicó Arenas.

El vocero sostuvo que las conversaciones con los transportistas se mantienen desde hace meses, descartando que el diálogo haya iniciado a partir de esta movilización.

"Desde marzo que a través del Ministerio de Economía hemos tenido mesas periódicas con los principales gremios de los camioneros. Y, por lo tanto, es un tema que ha estado siempre en desarrollo", afirmó.

"Nadie tiene el derecho de cortar las vías de comunicación"

Respecto de las alzas de los combustibles, reconoció que han afectado al sector y señaló que se trata de una crisis internacional. También aseguró que el Ejecutivo ha realizado esfuerzos para "tratar de ayudar a morigerar las alzas de los combustibles".

Arenas informó que todavía existen conversaciones pendientes y que estas podrían continuar este miércoles. "Lo más probable es que va a continuar el día de mañana", señaló.

Sin embargo, advirtió que la disposición al diálogo no implica permitir interrupciones en las carreteras. "El Gobierno está dispuesto a conversar, a llegar a acuerdos, pero nadie tiene el derecho de irrumpir o cortar las vías de comunicación en nuestro país", enfatizó.

En esa línea, sostuvo que el Ejecutivo cuenta con herramientas legales para enfrentar eventuales alteraciones del orden público y garantizar la circulación.

"Si hay alguien o un grupo que quiera alterar el orden público, el Gobierno siempre está preparado con las herramientas que la ley le otorga para restaurar el orden y la libre circulación. El Gobierno no va a dudar jamás en que su primer deber es mantener el orden", declaró.

Finalmente, reiteró que el derecho al libre tránsito debe respetarse en todo el territorio nacional. "Nadie tiene el derecho ni de cortar una vía ni de impedir el libre tránsito", concluyó.

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