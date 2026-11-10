"Soy pansexual": Alanis Morissette revela públicamente su orientación sexual

10 nov. 2026 - 17:55 hrs.

¿Qué pasó?

La cantante canadiense Alanis Morissette sorprendió al hablar abiertamente sobre su orientación sexual durante una conversación en el podcast Handsome, donde confirmó que se identifica como pansexual.

La revelación ocurrió mientras conversaba con las conductoras del espacio, Fortune Feimster, Tig Notaro y Mae Martin. En medio de una distendida entrevista, la intérprete de Ironic respondió con naturalidad a una pregunta sobre sus experiencias sentimentales.

"Me atrae todo"

Fue Feimster quien, luego de comentar que lamentaba que algunos hombres hubieran hecho sufrir a la cantante, pero no las canciones que surgieron de esas experiencias, le preguntó en tono de broma si eso la había llevado a querer ser lesbiana.

"Soy pansexual, así que sí", contestó Morissette. Luego, agregó: "Me atrae todo".

La respuesta sorprendió a Notaro, quien le preguntó si realmente era pansexual. "Lo soy", confirmó la artista, en un intercambio que terminó entre risas.

No es la primera vez que habla de su orientación sexual

Aunque Morissette ha hablado anteriormente sobre su sexualidad, esta conversación llamó la atención porque se definió explícitamente como pansexual.

En 2008, por ejemplo, la cantante abordó sus experiencias con mujeres durante una entrevista con The Advocate. En esa ocasión, describió la exploración de la sexualidad como una experiencia que podía ser positiva y natural.

Morissette está casada con el cantante de hip hop Mario Souleye Treadway desde 2010, con quien tiene tres hijos.

Cabe consignar que la pansexualidad es una orientación sexual que describe la atracción romántica, emocional o sexual hacia personas sin que su identidad de género sea un factor determinante.

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