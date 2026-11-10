Gonzalo Maza recuerda el difícil momento que vivió Sebastián Lelio tras el estreno de La Ola: "Lo pasó muy mal"

10 nov. 2026 - 15:45 hrs.

A pocos días de la sorpresiva muerte de Sebastián Lelio, el guionista y director Gonzalo Maza recordó el difícil momento que vivió el cineasta tras el estreno de su última película, "La ola" (2025), debido a los insultos que recibió en redes sociales.

En conversación con T13 Radio, el colaborador del recientemente fallecido cineasta abordó cómo Lelio enfrentó las reacciones que generó el largometraje y aseguró que la violencia de los comentarios le afectó más de lo que quienes lo conocían habían alcanzado a dimensionar.

"Lo pasó muy mal"

Maza explicó que "yo no estuve ni en el proceso ni en la recepción de la película. Pero lo que me llegó es que lo pasó muy, muy mal", explicó.

En esa línea, señaló que el problema no estuvo necesariamente en que la cinta no alcanzara el éxito esperado o en las críticas cinematográficas, sino en los ataques personales que recibió el cineasta.

"Cuando tienes a un artista que se dedica con ese nivel de dedicación a todo lo que hace, fue muy devastador, pero no tanto porque no fuera exitosa o no exitosa, no era un tema de éxito, ni siquiera de crítica, porque la crítica tampoco era algo relevante, sino los insultos", expresó.

Maza también reflexionó sobre el comportamiento de las personas en las plataformas digitales y cómo, a su juicio, las redes sociales han cambiado la forma en que se expresan las críticas en Chile. "Chile cambió mucho con las redes sociales y se volvió muy insultante", afirmó.

"Hay mucha violencia… Yo soy más bruto y tengo cuero de chancho, pero Sebastián no. Y creo que esa violencia le llegó fuerte, mucho más fuerte de lo que nos habíamos dado cuenta", añadió.

El recuerdo de Sebastián Lelio

Durante la conversación, Maza también recordó al director, quien falleció el viernes 6 de noviembre a los 52 años. "Ha sido un shock fuerte para todos los que conocimos a Sebastián, no importa haberlo conocido cinco minutos o haberlo conocido toda la vida, porque Sebastián siempre era la misma persona", comentó.

"Sebastián era todo lo opuesto a mediocre. Todo lo hacía con un nivel de dedicación y profesionalismo; de un estándar que lo hace ganar el Oscar. Eso explica todo, cada una de las cosas que hacía. Yo veía solo el guion… Era muy profesional", sostuvo.

Maza trabajó junto a Lelio en películas como "Navidad", "Gloria" y "Una mujer fantástica", esta última ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera en 2018.

Todo sobre Famosos chilenos