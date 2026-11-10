Nuevo mall en región de Valparaíso: SEA pide aclarar eventuales impactos ambientales por proyecto

10 nov. 2026 - 16:35 hrs.

El plan para construir un nuevo centro comercial en Algarrobo, iniciativa a cargo de Cencosud que considera una inversión de 28 millones de dólares para instalar un Jumbo, un Easy y varios locales, sumó un paso clave en su tramitación luego de que la autoridad ambiental de la región de Valparaíso le pidiera a la empresa entregar más detalles sobre el lugar donde quiere construir.

La directora del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en la región, Paula Izquierdo, solicitó estos datos para determinar si el proyecto debe pasar obligatoriamente por una revisión ambiental completa antes de poder iniciar cualquier trabajo.

El cuidado de los esteros y la naturaleza del sector

La principal duda del organismo del Estado es saber si el terreno, ubicado en la avenida Guillermo Mücke 699, queda justo sobre o muy cerca de la Quebrada Los Pescadores, un sector protegido por las normas de la zona por su valor natural y por el paso de agua.

Aunque la empresa señaló en un comienzo que en ese lugar no había zonas protegidas según los mapas del Ministerio del Medio Ambiente, la autoridad le aclaró que las reglas locales sí exigen resguardar las quebradas, la vegetación y los animales del lugar.

"Estas zonas corresponden a terrenos con cauces de esteros y quebradas que requieren conservar la flora y fauna silvestre propias del lugar para mantenerlas en su estado natural", citó la resolución del organismo dada a conocer por La Tercera (LT), pidiéndole a Cencosud confirmar si su obra invade o no ese espacio protegido.

Ruido, polvo y revisión del terreno

Junto con pedir que se aclare si la zona actúa o no como un humedal natural, la autoridad ambiental exigió estudios para asegurar que el ruido de las máquinas y de la posterior atención del mall no afecte al ecosistema que vive en la zona.

Además, le pidió a la firma de retail calcular la emisión de material particulado sedimentable que levantarán los trabajos y evaluar si podría dañar las plantas del sector, sugiriendo usar estándares internacionales de comparación para estar seguros.

¿De qué se trata el proyecto comercial?

La idea de Cencosud es construir un complejo de tres pisos en un terreno de casi 18 mil metros cuadrados, el cual contará con un supermercado Jumbo, una tienda Easy para el hogar y la construcción, 16 locales comerciales, restaurantes y más de 500 estacionamientos.

La empresa tiene ahora un plazo formal de 30 días para responder a las dudas planteadas por la autoridad y entregar los estudios requeridos.