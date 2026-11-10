Alerta de la FDA por posible riesgo ocular en tratamientos para la diabetes y la obesidad: Mencionan popular medicamento

10 nov. 2026 - 16:48 hrs.

¿Qué pasó?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió una alerta de seguridad advirtiendo sobre una posible relación entre los medicamentos utilizados para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad, como Ozempic, Wegovy, Rybelsus, Mounjaro y Zepbound, y una afección ocular que puede causar la pérdida repentina de la visión.

Tras revisar investigaciones clínicas, reportes de efectos adversos y estudios en animales, la agencia determinó que es necesario incorporar nuevas advertencias en las etiquetas de todos estos fármacos comercializados en su país.

¿Qué afección motivó la advertencia de la autoridad?

El llamado de alerta se centra en la llamada neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NAION), un problema de salud que se produce cuando disminuye de forma repentina el flujo sanguíneo hacia la parte anterior del nervio óptico, encargado de enviar las señales visuales desde los ojos hasta el cerebro.

Esta complicación puede provocar una pérdida de visión súbita e indolora en uno de los ojos y, en determinados casos, dejar daños de carácter permanente. No obstante, la FDA aclaró que los resultados no son concluyentes en todos los análisis y que la evidencia apunta a un posible aumento del riesgo, por lo que descartó que la medida signifique que todas las personas que consumen estos tratamientos vayan a desarrollar la enfermedad.

Los datos que evaluó la agencia

La revisión regulatoria se profundizó a raíz de un estudio publicado en 2024 que detectó una asociación inicial entre la semaglutida, principio activo presente en fármacos como Ozempic y Wegovy, y la aparición de NAION.

Para esclarecer el panorama, la autoridad analizó 126 ensayos clínicos que involucraron a más de 134.000 participantes, identificando 15 casos probables de la afección: diez en pacientes tratados con agonistas del GLP-1 y cinco en el grupo de control con placebo. Con estos antecedentes, la tasa de incidencia calculada fue de 6,4 casos por cada 100.000 años-paciente frente a los 3,8 registrados en la comparación.

Síntomas de alerta y recomendaciones médicas

Ante este escenario, la recomendación principal para quienes utilizan estos tratamientos es mantenerse atentos a cualquier modificación repentina en su capacidad visual. Entre las señales de alerta destacan:

Pérdida indolora de la visión en uno de los ojos.

Aparición de puntos ciegos o zonas borrosas.

Reducción de la nitidez en el centro del campo visual.

Alteraciones en la percepción de los colores.

Si se presenta cualquiera de estos síntomas, la indicación de los especialistas es acudir de inmediato a un médico u oftalmólogo para una evaluación detallada. Asimismo, la FDA enfatizó que no recomienda suspender los tratamientos de forma unilateral, por lo que cualquier decisión sobre la continuidad del medicamento debe ser evaluada y conversada directamente con el profesional de la salud tratante.