Donald Trump afirma que resultado de legislativas es un "gigantesco retroceso en la historia" para EEUU

08 nov. 2026 - 13:26 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente Donald Trump dijo el domingo que las elecciones de mitad de mandato en las que su Partido Republicano perdió el control del Congreso representaron "un gigantesco retroceso en la historia" de Estados Unidos.

"Volveremos"

"Estados Unidos tuvo un gigantesco retroceso en la historia con los resultados de la última elección", publicó Trump en su red Truth Social.

"Pero no teman, volveremos, ¡MÁS GRANDES Y MÁS FUERTES QUE NUNCA!", agregó con sus tradicionales mayúsculas para enfatizar su afirmación.

Los demócratas conquistaron ambas cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato del martes pasado, que supusieron además pérdidas históricas para los republicanos en estados que habían dominado durante décadas.

EEUU crea grupo de trabajo para bloquear rutas terrestres a Irán

El ejército de Estados Unidos anunció que creará un grupo de trabajo para bloquear rutas terrestres hacia Irán que, según afirma, se utilizan para envíos de armas y mercancías ilícitas.

Las restricciones ampliarían el bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes impuesto en el marco de la guerra.

Esta iniciativa "restringirá aún más la capacidad de Irán para financiar el terrorismo, reconstruir fábricas de armas y reponer sus fuerzas militares", dijo el jefe del Comando Central estadounidense (Centcom), Brad Cooper, en un comunicado publicado en X.

El equipo estará integrado por 20 miembros civiles y militares con base en Florida.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército de élite iraní, aseguraron que un proyecto así "fracasará" y no provocará el "colapso" de la economía de la república islámica.

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