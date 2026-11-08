Rodrigo Sepúlveda relató difícil momento que vivió en aluvión de Las Condes: "Mi única misión en ese momento era salvar a mi hija"

08 nov. 2026 - 12:44 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista y conductor de Meganoticias Alerta, Rodrigo "Sepu" Sepúlveda, compartió en Radio Romántica el dramático momento que vivió junto a su hija mayor, Renata, cuando ambos quedaron atrapados por un aluvión mientras regresaban a su casa.

El comunicador relató que las olas de agua, barro y piedras golpearon su vehículo cuando estaban a solo metros de llegar a su hogar.

"Fue tan terrible porque pensaba que mi hija se me iba con el aluvión, con el auto que la iba a arrastrar", relató.

Cómo fue el rescate de su hija en medio del aluvión

Sepu relató el momento en que su hija se vio sobrepasada por el aluvión, ante lo que él tuvo que bajar de su vehículo para ayudarla: "El agua me llegaba a la cadera y me voy al auto de ella", contó.

Luego de subirse al automóvil de su hija, comenzó a retroceder y moverlo hacia un costado para alejarlo del caudal hasta que finalmente consiguió acercarse a la vereda para ponerla a salvo. "Yo agarro a la Renata, la paso encima mío, la bajo, y en ese momento nos abrazamos con la Renata y decíamos, 'estamos vivos'", recordó.

También relató que durante esos minutos le pidió a Dios y a su papá, quien falleció en 2024, que pudiera reaccionar de la manera necesaria para enfrentar la emergencia. "Mi única misión en mi vida en ese momento era salvar a mi hija", afirmó.

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La reflexión de Sepu

El conductor también reflexionó sobre cómo una situación de este tipo puede cambiar las prioridades, señalando que uno se preocupa de "tantas estupideces, de tantas tonteras que no sirven de nada y la vida se te puede perder en un segundo".

El periodista reconoció que la experiencia lo afectó profundamente: "Fue un golpe muy duro en mi vida, demasiado duro. Y yo soy un gallo re fuerte, pero me tiró al piso. Lloraba, como un niño chico", concluyó.