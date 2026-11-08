Familia busca desesperadamente a adulto mayor desaparecido en Huechuraba: "Yo siento que algo le ocurrió"

08 nov. 2026 - 11:33 hrs.

¿Qué pasó?

Una intensa búsqueda mantiene una familia de Huechuraba para dar con el paradero de José Miguel, un adulto mayor cuyo rastro se perdió el pasado miércoles en el sector de Pedro Fontova.

Desde entonces, sus cercanos no han tenido noticias sobre su ubicación y realizaron un llamado público para obtener información que permita encontrarlo.

Su hijo, Juan Miranda, conversó con un equipo de Meganoticias y relató la angustia que atraviesan desde que dejaron de tener contacto con él.

“Estamos atravesando un momento súper difícil familiar, a mi papá se le pierde rastro exactamente acá donde estamos parados ahora. Salió el día miércoles a las 9 de la mañana y desde ese momento que no sabemos nada de él”, contó.

“Él no es de salir solo”: La preocupación de su familia

Juan explicó que la desaparición de su padre resulta especialmente extraña, ya que no acostumbraba salir sin compañía ni permanecer fuera de su casa sin avisar.

“Mi papá vive con mi mamá y mi hermano, yo ya no vivo con ellos y él no es de salir solo, siempre ellos andan juntos con mi mamá, con mi hermano y eso es lo más terrible, que esta situación no es normal”, señaló.

Además, sostuvo que José Miguel se encontraba lúcido y no tenía problemas de salud mental que explicaran una desaparición de estas características. Sin embargo, comentó que había dejado de trabajar hacía algunos meses y atravesaba un periodo complejo, debido a que no le renovaron su licencia de conducir por su edad y enfrentaba un cáncer que estaba en tratamiento.

“Es raro, yo siento que algo le ocurrió, algo pasó”, manifestó su hijo.

Presentaron denuncia por presunta desgracia

La familia ya realizó una denuncia por presunta desgracia en la 54ª Comisaría de Huechuraba. De acuerdo con Juan, Carabineros ha realizado diligencias, entre ellas la revisión de cámaras de seguridad.

Sin embargo, explicó que no existen registros suficientes en el punto donde su padre fue visto por última vez, ubicado en la intersección de Camino El Roble con Camino del Manantial.

“Acá en este punto es donde él desaparece, si las cámaras no lo siguen hacia abajo, no lo siguen de vuelta, entonces acá en este lugar es donde ocurre algo, acá mi papá desaparece”, sostuvo.

Finalmente, Juan hizo un llamado a quienes puedan tener información sobre el paradero de su padre y también le dedicó un mensaje: “Papá, si tú nos estás escuchando estamos todos juntos, todos tus siete hijos, tus nietos, tus sobrinos y nadie tiene ningún rencor en contra tuyo, al contrario, todos te queremos mucho y estamos muy afectados por esta situación”.

Las personas que tengan antecedentes pueden comunicarse directamente con Juan Miranda al 9541 363 29.