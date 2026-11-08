Bono PAD para abdominoplastia o "abdomen flácido": ¿Cuál es el valor del procedimiento?

08 nov. 2026 - 12:00 hrs.

El "abdomen flácido" es una condición en que el exceso de grasa en la zona baja del abdomen, junto con la pérdida de firmeza de la piel o los músculos, hace que el tejido cuelgue sobre el pubis como un delantal.

Suele aparecer tras una baja de peso importante o después de varios embarazos, aunque hoy en día hay una intervención quirúrgica para resolverlo.

Bono PAD para abdominoplastia

El Bono PAD cubre los honorarios de todo el equipo profesional, el día cama, los exámenes de laboratorio e imagenología, el instrumental, los insumos y los fármacos necesarios.

La operación se realiza en pabellón de cirugía mayor. También incluye la atención integral hasta 15 días después del alta, con controles postoperatorios y tratamiento de las complicaciones más frecuentes. Según Fonasa, el prestador no puede cobrar diferencias al paciente por días cama, pabellón, medicamentos ni insumos.

El valor total es de $3.583.580. El copago es de $1.791.790, y Fonasa ofrece un préstamo del 85% sobre ese monto, equivalente a $1.523.020.

¿Qué requisitos debe cumplir el paciente?

Tener menos de 55 años con IMC inferior a 30, o entre 55 y 65 años con IMC inferior a 25.

Presentar un pliegue abdominal que cuelgue al menos 5 cm bajo el pliegue inguinal.

No pueden acceder las personas con embarazo, posparto de menos de seis meses, enfermedad oncológica activa, enfermedad dermatológica activa en la zona a operar, enfermedad psiquiátrica descompensada o IMC sobre 30.

Tampoco quienes fumen: el paciente debe dejar el tabaco al menos cuatro meses antes de la cirugía, y se considera fumador a quien consume tres cigarrillos o más por semana.

El centro de salud elegido debe tener esta prestación en convenio con Fonasa. Ese establecimiento entrega el Programa de Atención de Salud, que se valora y paga en cualquier sucursal de Fonasa.

Luego, ese programa y el bono emitido deben entregarse al prestador antes de la intervención. El listado de prestadores en convenio está en ventanillaunicasocial.gob.cl/bonopad.

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