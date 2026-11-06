Bono PAD para abdominoplastia: ¿En qué tramo de Fonasa debo estar para acceder?

06 nov. 2026 - 09:00 hrs.

La abdominoplastia es una cirugía para corregir el "abdomen flácido". En esta condición, el exceso de grasa en la zona baja del abdomen y la pérdida de firmeza de la piel o los músculos hacen que el tejido cuelgue como un delantal sobre el pubis.

Es frecuente después de una baja de peso importante o de varios embarazos. La operación se realiza en pabellón de cirugía mayor y, para quienes cumplen ciertas condiciones, Fonasa ofrece una cobertura especial a través de un bono PAD.

¿En qué tramos de Fonasa debo estar?

El bono está disponible para afiliados o cargas de Fonasa inscritos en los tramos B, C o D. Es decir, para quienes cotizan el 7% de sus ingresos para salud.

El PAD cubre los honorarios del equipo profesional, el día cama, exámenes de laboratorio e imagenología, instrumental, insumos y fármacos.

También incluye la atención integral hasta 15 días después del alta, con controles y tratamiento de las complicaciones más frecuentes. El prestador no puede cobrar diferencias por días cama, pabellón, medicamentos ni insumos.

El valor total es de $3.583.580. El copago es de $1.791.790, y Fonasa ofrece un préstamo de 85% sobre ese monto, equivalente a $1.523.020.

Requisitos clínicos

Tener menos de 55 años con IMC inferior a 30, o entre 55 y 65 años con IMC inferior a 25.

Presentar un pliegue abdominal que cuelgue al menos 5 cm bajo el pliegue inguinal.

Quedan excluidos quienes estén embarazadas o con posparto de menos de seis meses, quienes tengan enfermedad oncológica activa, enfermedad dermatológica activa en la zona por operar o enfermedad psiquiátrica descompensada, y quienes fumen.

Estos últimos deben dejar el tabaco al menos cuatro meses antes de la cirugía.

¿Cómo acceder?

El centro de salud debe tener convenio con Fonasa para esta cirugía. Ese establecimiento entrega el Programa de Atención de Salud, que se valoriza y paga en cualquier sucursal de Fonasa. Luego, el programa y el bono emitido deben entregarse al prestador antes de la operación.

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