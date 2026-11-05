¿Estás sin trabajo?: Estos son los beneficios económicos para cesantes que puedes solicitar en noviembre

05 nov. 2026 - 08:00 hrs.

Estar sin trabajo puede representar un importante desafío para las finanzas del hogar, especialmente cuando se deben cubrir gastos básicos mientras se busca una nueva oportunidad laboral. En Chile existen distintos mecanismos de apoyo económico y social destinados a quienes perdieron su empleo y cumplen determinadas condiciones.

Entre las principales alternativas se encuentran el Seguro de Cesantía, administrado por la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), el Fondo de Cesantía Solidario y el Subsidio de Cesantía. A estos se suman otros apoyos, como la Asignación Familiar y el acceso a ofertas laborales y capacitaciones.

A continuación, revisa cuáles son los beneficios disponibles durante noviembre, quiénes pueden acceder y qué requisitos deben cumplir para solicitarlos.

Seguro de Cesantía: quiénes pueden cobrarlo y cuáles son los requisitos

El Seguro de Cesantía es uno de los principales mecanismos de protección económica para las personas que pierden su empleo y se encuentran regidas por el Código del Trabajo.

Este beneficio es administrado por la AFC y permite utilizar los fondos acumulados en la Cuenta Individual de Cesantía (CIC). Para solicitarlo, es necesario acreditar el término de la relación laboral mediante documentos como el finiquito, la carta de despido o la renuncia.

Entre sus principales requisitos se encuentran:

Estar cesante al momento de realizar la solicitud.

Contar con al menos 10 cotizaciones pagadas si se tenía contrato indefinido o se trabajaba como trabajador de casa particular.

Registrar al menos 5 cotizaciones pagadas si se tenía contrato a plazo fijo o por obra o servicio.

Los pagos se realizan mensualmente y su cantidad dependerá del saldo disponible en la cuenta individual y de las condiciones establecidas para el beneficio. La solicitud se puede realizar directamente en el sitio web de la AFC, utilizando RUT y ClaveÚnica o la clave de la institución.

Fondo de Cesantía Solidario: apoyo cuando los ahorros no son suficientes

Quienes no cuentan con recursos suficientes en su Cuenta Individual de Cesantía pueden revisar la posibilidad de acceder al Fondo de Cesantía Solidario (FCS).

Este mecanismo está destinado a trabajadores que cumplen las condiciones establecidas para recibir apoyo con cargo a este fondo y cuya relación laboral terminó por una causal involuntaria, como necesidades de la empresa, vencimiento del plazo del contrato o quiebra del empleador.

Para acceder, se deben cumplir requisitos como los siguientes:

Registrar al menos 10 cotizaciones pagadas en los últimos 24 meses anteriores al despido.

Tener las tres últimas cotizaciones continuas y con el mismo empleador.

Encontrarse cesante y contar con una causal de término de contrato que permita acceder al fondo.

Tener saldo insuficiente en la Cuenta Individual de Cesantía para financiar las prestaciones.

Estar inscrito en la Bolsa Nacional de Empleo (BNE) y cumplir con las obligaciones de búsqueda laboral.

El beneficio contempla hasta cinco giros mensuales, sujetos a los montos mínimos y máximos establecidos. Además, considera aportes para la cotización previsional y determinadas coberturas, de acuerdo con las condiciones legales vigentes.

Subsidio de Cesantía: cómo solicitar este beneficio

Otra alternativa es el Subsidio de Cesantía, dirigido a personas que no reúnen los requisitos para acceder al Seguro de Cesantía de la AFC y que cumplen las condiciones específicas de esta ayuda.

Entre los requisitos se encuentra acreditar la cesantía, haber perdido el empleo por causas ajenas a la voluntad del trabajador y contar con al menos 12 meses de imposiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha de cesantía.

También se debe estar inscrito en el registro de cesantía de la municipalidad correspondiente y en el registro de cesantes del IPS o de una Caja de Compensación. Este beneficio está dirigido a quienes firmaron su contrato de trabajo antes del 2 de octubre de 2002.

El subsidio puede entregarse durante un máximo de 360 días y contempla beneficios complementarios, como asistencia médica gratuita en establecimientos del sistema público de salud y la posibilidad de recibir Asignación Familiar por las cargas reconocidas.

La solicitud se realiza ante el Instituto de Previsión Social (IPS) o la Caja de Compensación correspondiente, según la situación del trabajador.

Otras ayudas para personas sin trabajo

Además de los mecanismos dirigidos específicamente a quienes quedaron cesantes, existen otros apoyos que pueden contribuir a aliviar los gastos del hogar.

Asignación Familiar: las personas que reciben el Seguro de Cesantía o el Subsidio de Cesantía pueden mantener la continuidad de este beneficio por sus cargas familiares acreditadas, de acuerdo con los requisitos y condiciones correspondientes.

Bono de Protección o Bono Dueña de Casa: este aporte está dirigido a familias y personas usuarias del programa Chile Seguridades y Oportunidades que cumplen las condiciones establecidas. Su acceso no depende exclusivamente de encontrarse sin trabajo.

Bolsa Nacional de Empleo: esta plataforma gratuita permite buscar ofertas laborales e inscribirse para acceder a oportunidades de intermediación laboral. Además, registrarse puede ser un requisito para solicitar el Fondo de Cesantía Solidario y permite conocer alternativas de capacitación.

¿Dónde revisar los requisitos y solicitar las ayudas?

Antes de realizar una solicitud, es importante revisar las condiciones particulares de cada beneficio, ya que los requisitos de cotización, la causal de despido y los antecedentes exigidos pueden variar.

Para obtener información oficial, se puede consultar el sitio web de la AFC Chile, revisar los trámites disponibles en ChileAtiende y buscar oportunidades laborales en la Bolsa Nacional de Empleo.

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