Chris Carpentier revela que tuvo dos infartos: "La vida me recordó que hay que bajar un poco el ritmo"

05 nov. 2026 - 08:12 hrs.

Chris Carpentier preocupó a sus seguidores esta semana, luego de revelar que tuvo un delicado problema de salud. Se trata de dos infartos por los que tuvo que ser hospitalizado, aunque destacó que ya está fuera de riesgo.

El chef nacional ocupó su cuenta de Instagram para grabar un video en el cual agradeció las muestras de cariño recibidas en los últimos días.

¿Qué dijo Chris Carpentier?

En el registro, detalló que "hace una semana aproximadamente tuve dos infartos al corazón. Me pusieron un stent, pero ya estoy mucho mejor".

Más tarde, se dio el tiempo de hacer una reflexión por el cierre de 2026 y por lo que llamó una "segunda oportunidad" tras su diagnóstico: "Tomemos la vida un poco más liviano porque al final todo pasa en la vida. Pasa lo bueno y pasa lo malo", dijo.

En la descripción de su publicación, indicó que "la vida me recordó que hay que bajar un poco el ritmo y aprender a disfrutar más".

"Ya quiero cerrar este capítulo y recibir el 2027 con salud, tranquilidad y buena energía para todos", agregó Carpentier.

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