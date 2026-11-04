Coni Piccoli revela delicado momento familiar: "Uno no ve la luz"

04 nov. 2026 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

La actriz Constanza "Coni" Piccoli explicó el motivo de su inesperada salida de "Fiebre de canto", luego de abandonar el programa tras su presentación durante la noche de este martes.

Su ausencia generó dudas entre los seguidores, ya que en el espacio no se entregaron detalles sobre lo ocurrido.

Horas después, la propia participante aclaró la situación a través de una serie de videos publicados en sus historias de Instagram: "Yo tengo a mi mamá en la UCI en este momento", expresó Piccoli, quien decidió compartir lo que estaba viviendo luego de recibir reiteradas consultas sobre su salida de urgencia del programa.

El complejo momento que atraviesa su familia

Según relató Piccoli, ha intentado continuar en el espacio televisivo pese a la situación familiar. Al encontrarse su madre en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), la actriz también se refirió al difícil proceso que enfrenta junto a su hermana.

"Ha sido muy doloroso este último tiempo", señaló, al describir el momento que atraviesan. Además, aseguró que ambas están "luchando" y "dando la batalla" frente a un problema de salud que calificó como "súper grave".