Armada emite aviso especial por posibles trombas marinas en Biobío y Los Ríos a finales de la semana

04 nov. 2026 - 19:03 hrs.

¿Qué pasó?

Hay nubes en el pronóstico de la Armada que podrían dar origen a trombas marinas, por lo que la institución emitió un aviso especial para el sector oceánico y costero que va desde Lebu, región de Biobío, hasta la región de Los Ríos.

El aviso lo difundió este miércoles 4 de noviembre, a las 17:00 horas, el Centro Zonal de Meteorología Marina de Talcahuano.

¿Cuándo se producirían las trombas marinas?

La probabilidad de que se formen estas nubes rige desde las 12:00 horas de este jueves 5 de noviembre 15:00 UTC hasta las 13:00 horas del viernes 6.

La Armada pide poner especial atención en un tramo más acotado: desde las 17:00 horas del jueves hasta las 09:00 horas del viernes. El mayor foco estará en el sector costero.

El análisis de las 12:00 UTC muestra un sistema frontal que se desplaza hacia el este-noreste. Está asociado a una baja presión de 998 hPa, ubicada a 40º de latitud sur y 85º de longitud oeste.

¿Qué recomienda la Armada?

Para quienes están en el mar, el aviso plantea dos medidas:

Si se ve la formación de una tromba marina, dirigir la nave en dirección contraria, alejándose del fenómeno.

Suspender toda faena de buceo, pesca o maniobras, con el personal bajo resguardo y con sus chalecos salvavidas puestos.

Si cambian las condiciones previstas, la Armada informará oportunamente. Los avisos se difunden por la red de radioestaciones marítimas costeras y en meteoarmada.directemar.cl.

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