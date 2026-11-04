Polémica por carrera de 10 mil patitos de hule en Frutillar: "Es una bomba de tiempo ecológica"

04 nov. 2026 - 18:18 hrs.

¿Qué pasó?

Una carrera de 10 mil patitos de hule en el lago Llanquihue desató una polémica en Frutillar, región de Los Lagos.

La actividad, organizada con fines solidarios, fue cuestionada por una agrupación ambientalista que advierte sobre sus posibles efectos en el ecosistema y pidió suspenderla.

La carrera de patitos de hule

El evento está programado para el sábado 28 de noviembre, a las 15:00 horas, en el sector Muelle Costanera. La competencia contempla premios en dinero para los cinco primeros lugares, incluido un monto de $2 millones para el ganador.

La iniciativa es organizada por la Unión Comunal de Adultos Mayores y Acción Animalista, con la colaboración de la Municipalidad de Frutillar, que difundió la convocatoria en sus redes sociales bajo el mensaje: "¡Frutillar hace historia!".

Cuestionan el destino de los patitos de hule

Uno de los principales cuestionamientos apunta a cómo se garantizará que los 10 mil juguetes sean retirados del lago una vez finalizada la carrera.

Ante las críticas, el alcalde de Frutillar, Javier Arismendi, explicó que se contempla un operativo para recuperarlos.

"Habrá colaboración de embarcaciones (lanchas) que resguardarán que no quede ningún patito dentro del lago y en la playa habrá personal para recogerlos. Después se guardarán para una futura actividad", señaló, según consignó BiobioChile.

"Bomba de tiempo ecológica"

Sin embargo, la agrupación Defendamos la Patagonia rechazó la propuesta y pidió al municipio y a las organizaciones responsables que suspendan la actividad.

"Lo que se promociona como una rifa solidaria es, en realidad, una bomba de tiempo ecológica para el ecosistema acuático", sostuvo la organización, de acuerdo al mismo medio antes señalado.

Entre sus argumentos, advirtió que no sería posible recuperar todos los ejemplares y que los que permanezcan en las orillas podrían degradarse y convertirse en microplásticos.

También alertó sobre el riesgo de que aves y peces ingieran estos residuos y sobre la posible liberación de sustancias de los materiales al agua.

"La solidaridad no puede justificar la destrucción del patrimonio natural", agregó la agrupación, que llamó a buscar otras alternativas para recaudar fondos.

¿Cuáles son los premios de la carrera?

La competencia funciona como una rifa: cada participante adquiere un número asociado a un patito de hule y puede ganar dinero si su ejemplar llega entre los primeros a la meta.

Los premios anunciados por la Municipalidad de Frutillar son:

Primer lugar: $2.000.000.

Segundo lugar: $1.000.000.

Tercer lugar: $500.000.

Cuarto lugar: $300.000.

Quinto lugar: $200.000.

El municipio también informó que los montos podrían aumentar si crece la cantidad de participantes.