Ponen en venta gigantesco terreno que incluye un lago y parte de un volcán en la Patagonia: Cuesta US$7,5 millones

03 nov. 2026 - 17:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un megaterreno de 25.468 hectáreas en la Patagonia chilena se encuentra a la venta a través de la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre por 7,5 millones de dólares (cerca de $7.400 millones de pesos). La publicación, gestionada por la firma Chile Sotheby's International Realty, ofrece un extenso predio ubicado entre las comunas de Cochamó y Hualaihué, en la región de Los Lagos, que incluye bosques nativos, la cumbre del volcán Yates y la totalidad del lago Cabrera.

Esta operación coincide con un auge de terrenos ofrecidos a precios millonarios en la zona austral. De acuerdo con datos de la consultora inmobiliaria Colliers, actualmente existen alrededor de 20 islas privadas a la venta en el sur del país, lo que representa un aumento del 25% respecto al año anterior, impulsado por la demanda de desarrolladores turísticos, privados y fundaciones de conservación.

Los controladores y la alerta sobre el dominio del lago

Más allá de la escala comercial y el inusual canal de venta digital, el caso cobró relevancia tras una investigación del medio Fast Check, que detalló la estructura de propiedad y las implicancias jurídicas de la oferta.

El inmueble pertenece a Agrícola de la Patagonia S.A., sociedad constituida en 2008 por el abogado Francisco Fontaine Salamanca y el ingeniero Alejandro Scholl Behrens, pero cuyo control accionario figura a nombre de dos sociedades estadounidenses (Argame LLC y Patagonia Pacific LLC), representadas por el abogado norteamericano Greg Betterton.

La controversia principal gira en torno a que la oferta promociona la inclusión de la totalidad del lago Cabrera, un cuerpo de agua de más de 600 hectáreas, como parte de los atractivos del terreno.

Especialistas en derecho citados por el medio investigativo precisaron que, según la legislación chilena, las fuentes naturales de agua son bienes nacionales de uso público, por lo que es imposible que un privado sea dueño de un lago o lo transfiera en una venta.

Si bien la ley chilena permite que los terrenos de alrededor y parte del volcán tengan dueños privados, la inclusión del lago abre cuestionamientos sobre la validez legal de esos términos comerciales.

Vacíos institucionales en la fiscalización

El reportaje expuso además una falta de consenso entre organismos públicos respecto a la supervisión de las actividades en la zona.

Desde el Ministerio de Bienes Nacionales señalaron al citado medio que su labor se enfoca en resguardar el libre acceso a las riberas del lago, indicando que la tuición sobre la navegación correspondía a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar). No obstante, la autoridad marítima descartó tener jurisdicción en el lugar, debido a que el lago Cabrera no está incluido en el listado oficial de cuerpos de agua navegables establecido por decreto.