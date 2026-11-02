No habrá tuición compartida para Perseo: Suprema zanja disputa por la custodia compartida de un gato entre expareja

02 nov. 2026 - 17:28 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte Suprema puso fin a la disputa entre una expareja de Osorno por la tenencia de Perseo, un gato que ambos habían adoptado cuando mantenían una relación.

El conflicto comenzó después de que Rodrigo Dussarrat solicitara recuperar el régimen de tenencia compartida que mantenían desde que adoptaron al animal, en 2021, mientras vivían en hogares distintos.

Aunque inicialmente el Segundo Juzgado de Letras de Osorno acogió su petición y estableció que ambos se turnaran el cuidado por períodos de un mes, la Corte de Apelaciones de Valdivia revocó esa decisión. Ahora, la Suprema confirmó que no corresponde compartir la tuición, por lo que el felino quedará bajo el cuidado de Paulina Torres, quien figura como su propietaria en el Registro Nacional de Mascotas.

Las razones de la decisión

En su resolución, el tribunal sostuvo que, aunque ambos fueron responsables del gato, su bienestar debe estar por sobre los derechos e intereses de sus tutores.

Además, consideró que los conflictos entre las partes no permitían garantizar las condiciones necesarias para mantener un sistema de cuidado compartido.

La historia detrás de la disputa por Perseo

Paulina Torres y Rodrigo Dussarrat adoptaron a Perseo en 2021. Como residían en viviendas distintas, acordaron alternar su cuidado desde el principio, por lo que el gato permanecía uno o dos meses con cada uno.

También compartían los gastos y las responsabilidades, aunque la inscripción oficial de la mascota quedó a nombre de Paulina. El sistema continuó incluso después de que terminaran su relación, pero meses más tarde surgieron diferencias entre ambos.

Según los antecedentes presentados por Rodrigo, su expareja le comunicó que Perseo se quedaría con ella y luego lo bloqueó de WhatsApp y otros canales de comunicación. Esto llevó al hombre a presentar una demanda para restablecer la tenencia compartida, petición que recientemente fue rechazada.