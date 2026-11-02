"Elegimos el rojo como protagonista": Así quedó el árbol navideño que armó Raquel Argandoña en su hogar

02 nov. 2026 - 17:54 hrs.

Raquel Argandoña ya está en clima navideño. La influencer y rostro de televisión publicó en sus redes sociales el proceso de armado de su nuevo árbol de Navidad, un diseño llamativo en el que el rojo y el brillo son los protagonistas.

Un trabajo en equipo

Para lograr el resultado, Argandoña contó con la ayuda de Evelyn, de “siempreflores”, quien participó en el montaje y la decoración. En sus publicaciones, la figura de TV mostró cómo avanzó el trabajo hasta dejar el árbol terminado.

El árbol llamó la atención entre sus seguidores por su intenso color rojo y por su brillo, dos elementos que lo distinguen de las versiones más tradicionales y que le dan un aire festivo y vistoso.

"¡Ya llegó la Navidad a mi casa! Y este año elegimos el rojo como protagonista!", manifestó en su cuenta de Instagram, agradeciendo el apoyo de Evelyn.

Argandoña hoy suma más de 1,1 millones de seguidores en Instagram, donde cada temporada muestra su decoración navideña.

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Con el árbol ya instalado, la influencer dio el puntapié inicial a su temporada navideña, que año a año comparte con su comunidad en redes.

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