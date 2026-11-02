Sociedad Nacional de Agricultores llama a destrabar paralización de transportistas en el puerto de San Antonio

02 nov. 2026 - 18:38 hrs.

¿Qué pasó?

La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), a través de su presidente, Antonio Walker, hizo un llamado a destrabar la paralización de transportistas en el puerto de San Antonio, que se mantiene desde el pasado 28 de octubre y que genera preocupación en plena temporada alta de exportación de fruta fresca.

A través de las redes sociales de la entidad, Walker advirtió sobre la situación actual del sector agrícola, “estamos viviendo tiempos muy difíciles en la agricultura”, señaló, mencionando las alzas del petróleo, la energía, los fertilizantes, los agroquímicos, la logística y los fletes marítimos, aéreos y terrestres.

A estos factores se suman las condiciones climáticas. “Estamos frente a un Niño que se está portando muy mal, que ha causado mucho daño en la producción agrícola nacional”, sostuvo el presidente de la SNA.

Desde la organización también manifestaron su preocupación por las consecuencias de la movilización, considerando que cada día es clave para resguardar la cadena de frío y cumplir con los compromisos internacionales de exportación.

“Desde la Sociedad Nacional de Agricultura, hacemos un llamado a los transportistas, puertos y navieras a alcanzar un acuerdo a la brevedad”, señalaron.

¿Por qué se mantienen paralizados?

La Agrupación de Camioneros Independientes de San Antonio (Agreporsai) inició un paro indefinido para reclamar por las bajas tarifas que reciben por el transporte de carga, en medio del alza del diésel y el aumento de los costos de operación.

La movilización ha mantenido alrededor de 200 contenedores bloqueados, debido a la instrucción de que no ingrese ni salga ningún camión con contenedores del servicio San Antonio hacia los distintos generadores de carga.