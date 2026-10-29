Paro de camioneros en San Antonio: No descartan que puedan bloquear otros puertos del país

29 oct. 2026 - 14:16 hrs.

¿Qué pasó?

La Agrupación de Camioneros Independientes de San Antonio (Agreporsai) inició un paro indefinido para reclamar por las bajas tarifas que reciben por el transporte de carga, en medio del alza del diésel y el aumento de los costos de operación.

Desde las 23:00 horas del miércoles alrededor de 200 contenedores se mantienen bloqueados debido a la instrucción de que "no entra ni sale ningún camión con contenedor del servicio San Antonio a los distintos generadores de carga".

Manuel Araya, presidente de la Agrupación, sostuvo: "Mientras no se sienten a conversar los gerentes de cada depósito contenedor con nosotros, hoy día no movemos nuestras máquinas". Y agregó: "No se descarta que el día de mañana vamos a bloquear distintos puertos, porque no tenemos respuesta del Gobierno".

Las negociaciones

En conversación con Meganoticias Alerta, Araya aseguró que el gremio siguió el conducto regular para denunciar la situación que los aqueja: "Hemos tenido reuniones con la delegada presidencial, hemos estado conversando con el Subsecretario de Economía, hemos pedido un asesor para transparentar las tarifas en San Antonio; no hemos tenido respuesta".

Respecto a esto, el ministro de Economía, Daniel Mas, señaló: "Desde el Ministerio de Economía hemos tenido una conversación durante todo el año con los distintas agrupaciones de camioneros. Hemos ido tratando de facilitar el traspaso de algunas alzas de petróleo a los contratos, y estamos conversando con ellos... esto es un tema que va más allá del petróleo, tienen otros problemas".



Dichos problemas se remiten a los posibles nuevos pórticos proyectados en San Antonio.

"Hoy día, por ejemplo, también los pórticos de TAG que se van a implementar en San Antonio. Van a ser cuatro pórticos en una ruta de 6 a 7 kilómetros. Entonces, para nosotros hoy día implementar cuatro pórticos, que es algo que más encima, aparte del diésel, nos va a afectar como transportistas", concluyó.

La movilización cuenta con el respaldo de otros gremios del país, por lo que advierten que el conflicto podría extenderse a otras zonas.