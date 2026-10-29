Cierra conocida bicicletería en Santiago: Anuncian liquidación total a precio de costo

29 oct. 2026 - 11:33 hrs.

¿Qué pasó?

Una tienda de bicicletas ubicada en el centro de Santiago anunció el cierre de su local y una liquidación de productos, en el marco de su última semana de atención presencial.

Se trata de Comercial Encalada y Riquelme, establecimiento ubicado en San Diego 855, que dio a conocer la información a través de una publicación en redes sociales.

En un video compartido en TikTok se pueden ver algunos de los artículos incluidos en la liquidación, entre ellos velocímetros, soportes para instalar bicicletas en la pared y distintos repuestos, entre otros productos.

¿Qué productos se pueden encontrar en la liquidación?

El registro audiovisual muestra parte de los artículos disponibles en el local, entre los que destacan accesorios y repuestos para bicicletas.

Entre los productos que se pueden observar aparecen velocímetros, soportes de muro y otros implementos relacionados con el ciclismo.

Sin embargo, la publicación no detalla los precios de cada artículo ni los porcentajes de descuento aplicados, por lo que quienes estén interesados deberán consultar directamente en el establecimiento por la disponibilidad y los valores de los productos.

El establecimiento informó que esta será su última semana de atención presencial, por lo que quienes quieran visitar el local deberán considerar los horarios especiales anunciados.

¿Cuáles son los horarios de atención durante la última semana?

De acuerdo con la información difundida por el comercio, la atención presencial estará disponible únicamente durante tres días, en horario de mañana.

Estos son los horarios informados:

Lunes: de 09:30 a 14:00 horas.

Miércoles: de 09:30 a 14:00 horas.

Viernes: de 09:30 a 14:00 horas.

El resto de los días, el local permanecerá cerrado.

De esta manera, quienes busquen accesorios o repuestos para bicicletas podrán acercarse durante las jornadas indicadas y consultar directamente por los productos disponibles en la liquidación por cierre.