Expresidente Frei advierte conflicto diplomático si Argentina intercepta un barco chileno rumbo a las Malvinas

29 oct. 2026 - 08:31 hrs.

¿Qué pasó?

Una eventual interceptación de un buque chileno que transporte mercancías desde Punta Arenas hacia las islas Malvinas podría deteriorar la relación entre Chile y Argentina. Así lo advirtió el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien rechazó un posible bloqueo comercial al archipiélago.

¿Qué dijo el expresidente Frei?

En una entrevista con la revista especializada en relaciones internacionales Razón Pública, el exmandatario cuestionó las restricciones al transporte de productos hacia las islas, que están bajo administración británica, pero cuya soberanía reclama Argentina.

“No lo comparto. Restringir el transporte de alimentos, medicamentos, materiales o repuestos afectaría el legítimo comercio exterior de Chile y los intereses económicos de la Región de Magallanes”, sostuvo.

“Chile ha respaldado de manera invariable desde 1990 la reclamación argentina de soberanía en Malvinas, tanto en el Comité de Descolonización como en la Asamblea General de la ONU, incluso patrocinando las distintas resoluciones, pero ello no supone aceptar un bloqueo económico ni renunciar al comercio con los habitantes de las islas”, afirmó.

"Deterioraría innecesariamente nuestra relación bilateral"

Frei también cuestionó que Argentina pueda aplicar sus normas internas para restringir unilateralmente la navegación de embarcaciones chilenas. “Una norma interna argentina no puede imponerse unilateralmente ni desplazar las reglas internacionales de navegación”, enfatizó.

Sobre las consecuencias de una eventual interceptación, advirtió: “La interceptación arbitraria de una nave chilena generaría una controversia y, en el ámbito diplomático, deterioraría innecesariamente nuestra relación bilateral”.

Los vínculos entre Chile y Argentina

Pese a sus reparos, Frei destacó los avances de cooperación entre ambos países en áreas como energía, minería, seguridad, conectividad fronteriza y agricultura.

También recordó los acuerdos de integración impulsados durante su gobierno junto al entonces presidente argentino Carlos Menem, entre ellos la asociación de Chile al Mercosur en 1996, la interconexión gasífera y el Tratado de Integración Minera.