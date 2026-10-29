Douglas detalló cuánto ha pagado por pensión alimenticia por sus hijos con Ana Sol Romero: Además negó acusaciones de "rastreo"

29 oct. 2026 - 08:15 hrs.

El cantante Douglas respondió por la vía legal a las acusaciones realizadas por su exesposa, Ana Sol Romero, en medio del proceso de divorcio que ambos mantienen. El artista negó haber incurrido en un supuesto rastreo indebido, además de rechazar otros cuestionamientos relacionados con la manutención de sus hijos.

Según publicó Las Últimas Noticias (LUN) este jueves 29 de octubre, el intérprete presentó una respuesta formal en la que cuestionó las declaraciones de la exmodelo argentina y abordó las solicitudes que ella ha realizado en el marco del proceso judicial.

La defensa del cantante también se refirió a la pensión de alimentos y a la capacidad económica de Douglas para cumplir con dicha obligación, aspectos que forman parte de la disputa legal entre ambos.

Douglas niega acusaciones de rastreo indebido

De acuerdo con lo informado por LUN, Ana Sol Romero habría denunciado la instalación de aparatos de rastreo, vigilancia y cortes de aire acondicionado a distancia, situaciones que, según su declaración, se habrían producido durante el proceso de divorcio.

Frente a estos antecedentes, Douglas rechazó las acusaciones en el escrito presentado por su defensa legal, negando haber incurrido en rastreo indebido, vigilancia, acoso o interrupción intencional de servicios, entre otros hechos mencionados en la disputa.

La respuesta del artista se enmarca en el procedimiento judicial que ambos mantienen tras su separación.

La defensa de Douglas por la pensión de alimentos

Otro de los puntos abordados por la defensa corresponde a la pensión de alimentos para los hijos de la expareja.

Según consignó el citado medio, el documento presentado por el cantante cuestiona los antecedentes entregados por Ana Sol Romero para justificar su solicitud de una pensión alimenticia.

En ese contexto, Douglas negó que la cordobesa haya demostrado la necesidad de recibir una pensión en los términos solicitados o que él tenga la capacidad económica para pagarla.

La defensa también se refirió a los recursos financieros, ingresos y posibilidades de generar dinero de Romero, cuestionando los argumentos presentados en el proceso.

Los pagos que Douglas asegura haber realizado

En su respuesta judicial, el cantante también detalló los pagos que, según su versión, habría efectuado para la manutención de sus hijos.

De acuerdo con la publicación de LUN, el documento menciona transferencias y pagos directos realizados durante el período señalado en la disputa, por un monto total de US$4.430 (cerca de $4,3 millones, según el tipo de cambio).

De esta manera, la defensa de Douglas expuso sus argumentos frente a las solicitudes de su exesposa, mientras el conflicto continúa por la vía judicial.