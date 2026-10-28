"Tengo mucha pena": Gianella Marengo revela accidente en medio de su embarazo

28 oct. 2026 - 14:25 hrs.

Gianella Marengo preocupó a sus seguidores luego de revelar que sufrió un accidente doméstico en medio de su avanzado embarazo.

“Me quemé la guatita con la puerta del horno”, escribió junto a la fotografía, que generó numerosos mensajes de preocupación y apoyo por parte de sus seguidores.

Más tarde, la modelo entregó nuevos detalles sobre lo ocurrido y reconoció que estaba triste ante la posibilidad de que la lesión dejara una marca en su piel. “Son demasiado amorosos. Tengo mucha pena porque, claro, me quemé la guata y yo la ando mostrando”, comentó en un video.

Su preocupación por una posible marca

Marengo explicó que uno de sus principales temores es que la quemadura deje una cicatriz, debido a los cambios que ha experimentado su abdomen durante la gestación.

“Y obviamente, no quiero que me queden marquitas y la piel está súper estirada. Entonces no tengo consciencia de esta guatita, miren cómo quedó”, señaló.

@giamarengo

La influencer también recordó que suele mostrar su embarazo en redes sociales con orgullo y felicidad, por lo que lamentó cómo quedó la zona tras el accidente. “Lo que hago siempre es estar mostrando mi guatita, orgullosa y feliz, y miren cómo quedó. No quiero que me quede una marca”, agregó.

Finalmente, Marengo agradeció las muestras de cariño y las recomendaciones que recibió de sus seguidores. “Fueron tantos mensajes que recibí, que me siento full. Ya se me pasó”, expresó. Además, indicó cuál es uno de los cuidados que está siguiendo tras lo ocurrido: “Lo importante es mantener la zona cubierta”.