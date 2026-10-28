"Ese tema no se toca": Raquel Argandoña protagoniza tenso momento tras rumores de paternidad de Nano Calderón

28 oct. 2026 - 11:46 hrs.

Raquel Argandoña protagonizó un incómodo momento en televisión luego de que sus compañeros de programa le preguntaran por los rumores que apuntan a que su hijo, Nano Calderón, podría convertirse en padre. La animadora reaccionó con molestia y pidió no continuar hablando del tema durante una emisión de “Tal Cual”, de TV+.

La situación ocurrió mientras José Miguel Viñuela conversaba con Patricia Maldonado sobre sus vacaciones en Punta Cana, República Dominicana. En medio del diálogo, el conductor le preguntó directamente a Argandoña si se convertiría en abuela, mientras Maldonado se sumó a la broma cantándole: “Abuelita, dime tú”.

La respuesta de la comunicadora fue tajante. “No, ese tema no se toca, porque no se habla”, señaló frente a las cámaras, dejando en evidencia su incomodidad ante las especulaciones sobre la vida personal de su hijo.

Ante la insistencia de sus compañeros, Argandoña cuestionó que Viñuela diera crédito a versiones que todavía no han sido confirmadas. “Se dicen tantas cosas... Tú que estás en el ambiente, ¿por qué crees todas las estupideces que se hacen?”, le respondió, dando por cerrada la conversación.

¿De dónde surgieron los rumores?

Las especulaciones comenzaron luego de que Erika Robayó, una influencer colombiana que mantuvo un vínculo sentimental con Nano Calderón, anunciara a través de sus redes sociales que está embarazada.

La noticia generó comentarios debido a que se conoció después de que trascendiera el término de la relación entre ambos. Aunque Robayó compartió su alegría por esta nueva etapa, no identificó públicamente al padre del bebé, lo que dio pie a que surgieran versiones que involucraban al hijo de Argandoña.

Hasta ahora, no existe una confirmación pública de que Nano Calderón sea el padre del bebé. Por su parte, Raquel Argandoña optó por no profundizar en los rumores y manifestó su rechazo a que sus compañeros abordaran el tema durante el programa.

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